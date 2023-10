Risata, il suo potere migliora la mente: Ecco 5 buoni motivi per farlo ogni giorno

È proprio vero, ridere fa bene alla salute e migliora la vostra mente. Oggi vogliamo indicarvi 5 validi motivi per farlo come minimo ogni giorno. Rimarrete stupiti da tutti i benefici che potreste guadagnare.

“Il sorriso è il miglior accessorio che una donna possa indossare”, diceva Audrey Hepburn e in effetti è così. Che tu sia uomo o donna, quando ti fai una sincera risata, vedi il mondo da un’altra prospettiva. Tanto le cose brutte se devono capitare, capitano, meglio quindi affrontare tutto con il sorriso. Ma alla fine: “Ci sono due modi di vivere la tua vita. Una è pensare che niente è un miracolo. L’altra è pensare che ogni cosa è un miracolo”, diceva Albert Einstein.

Quindi, se avete deciso di vivere con il primo metodo, vogliamo svelarvi perché la risata fa bene alla vostra mente e soprattutto vogliamo suggerirvi 5 buoni motivi per praticare l’ottimismo ogni giorno. Proseguite nella lettura e capirete un sacco di cose.

Il potere della risata

Ok, giuro ho finito con le citazioni per oggi, concedetemene ancora una però, in quanto se parliamo di risata, non possiamo non riportare le parole meravigliose, dette da Roberto Benigni: “Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo, ma mai triste. Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso, continua a sorridere. Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo”.

Come vedete, ci sono molte più ragioni per ridere che quelle per cui sarebbe meglio restare musoni tutto il tempo. Alla fine “la vita è come una fotografia, se sorridi viene meglio”. Ok, adesso è confermato, ho finito con i modi di dire e le citazioni. Ce ne sarebbero ancora moltissime a tal riguardo, questo per farvi capire che se tanti lo dicono a parole diverse, vuol dire che veramente vivere la vita a 33 denti vale la pena.

Cosa succede se ridiamo?

Adesso converrete con noi che ridere fa bene veramente alla vostra mente e al vostro spirito. Ma se ancora non vi abbiamo convinto, ecco 5 buoni motivi per farlo ogni giorno. Come saprete, quando ridiamo, produciamo nel nostro cervello le endorfine, che sono quelle che troviamo non solo nella cioccolata, ma anche quando ci innamoriamo. Questa sostanza non solo ci fa stare bene, ma tiene lontana da noi la depressione, quella malattia subdola che il sorriso ce lo cancella proprio dal volto.

Solo per questa reazione dovremmo ridere come minimo tutti i giorni, ma eccovi arrivare 5 buoni motivi per farlo veramente:

la vostra risata è contagiosa e potrete far ridere anche le persone che vi circondano; il vostro stato d’animo migliorerà, così come il vostro stress scenderà a livelli più bassi; stiamo meglio non solo mentalmente, ma anche fisicamente, in quanto la nostra salute migliora quando ridiamo; con la risata bruciamo calorie e non è poca cosa; ogni volta che ridiamo un pensiero negativo si allontana dalla nostra mente.