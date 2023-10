Pensiero negativo, può creare terribili disagi nella tua vita: 5 consigli per trasformarli in positivi | Parla l’esperto

Forse non tutti lo sanno ma il pensiero negativo è capace di condizionare molto la nostra vita e la nostra salute. Ecco 5 consigli per riuscire a combatterlo.

Esistono moltissimi volumi che possiamo trovare disponibili in biblioteca, ma anche nei negozi fisici e online, espressamente dedicati al pensiero positivo. Si dice infatti che pensare in tale direzione sia un vero toccasana non solo per la mente ma anche per il fisico. Del resto i due sovente vanno a braccetto e pure assai stretto.

Tuttavia ci sono anche moltissimi studiosi che non lo apprezzano e che seguono altre filosofie. Quel che però non si deve mai e poi mai fare è seguire quello opposto, ovvero quello espressamente negativo. Quest’ultimo tende, senza se e senza ma, a farci vedere tuto quanto cupo, anche quando forse non lo è. Per lo meno non al 100%.

Quando siamo in questa fase non vediamo tutte le innumerevoli sfumature che una situazione o un sentimento in generale sanno donarci di tanto in tanto, anche in maniera generosa. Quando siamo parecchio giovani e soprattutto nel periodo dell’adolescenza che è uno dei più delicati della nostra vita, non riusciamo a vedere le già citate innumerevoli sfumature. E ciò è un vero peccato, ma possiamo comunque rimediare.

La mente giovane porta da un estremo all’altro

Ok a volte vediamo solo o il bianco o il nero. Ora però mettiamoci in testa che per il nostro benessere trovare un equilibrio tra le parti. L’esperienza ci insegna che è possibile ottenerlo in modo graduale. Esistono anche però dei periodi dove il negativo ha il sopravvento sul positivo. E quando capita noi è bene che cerchiamo di frenare le emozioni negative e concentrarci su ciò che di bello e positivo abbiamo. E così la negatività pian piano ci abbandonerà. No, non dobbiamo negarla ma semplicemente lasciarla sfogare.

Non deve però farci affogare nel suo vortice. E per evitare che accada cerchiamo di non tenere pensieri negativi solo per noi. Annotiamo su un’agenda le nostre emozioni o stati d’animo e parliamone con persone a noi care con le quali ci troviamo in confidenza. Non isoliamoci mai dal momento che la solitudine, specie se prolungata, non è di certo un toccasana per chi ha questi pensieri. Piuttosto sfruttiamoli anche per scrivere poesie per scoprire quanto siamo speciali, dolci e sensibili. Magari ci rendiamo conto di essere pure bravi!

Come correre ai ripari con attività positive

Inoltre sarebbe meglio uscire di casa, frequentare gente e dedicarsi a hobby e passioni. Il top sarebbe fare sport. Così ci troveremo in gran forma e quando ci troveremo innanzi allo specchio ci soffermeremo sulle nostre qualità fisiche anziché sui difetti che magari incominceremo a non vederli più tali ma, al contrario, come dei nostri punti di forza. E il sorriso a quel punto spunterà.

Tuttavia i pensieri negativi possono pure diventare positivi, nel senso che se anche ciò che ci è accaduto è qualcosa di doloroso, potrà poi rivelarsi ben diverso. Come per esempio il fatto di aver perduto un lavoro, che in realtà non ci piaceva, può essere anche la molla per indurci a iniziare a cercare qualcosa che ci piaccia di più, così come la fine di un amore che ci dimostra che non era quella la persona giusta.