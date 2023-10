Gratitudine: ecco il segreto per raggiungere tutto quello che vuoi | Non è un sogno

La gratitudine, un piccolo gesto che ti può cambiare la vita. Raggiungere i tuoi obiettivi è possibile e basta poco

Vi siete mai soffermati a riflettere sull’impatto che la gratitudine può avere sulla vostra vita? Un piccolo gesto, una piccola parola che è in grado di cambiare drasticamente la vita di ognuno di noi. Quando pensiamo alla parola “essere grati“, la associamo immediatamente ad una forma di riconoscenza che si prova verso qualcuno o qualcosa. Però, c’è molto di più ed il concetto è molto più vasto.

Ogni minima azione che accade nell’universo, fa parte di un sistema più grande che ha il solo scopo di favorire la nostra esistenza. Per tale ragione dovremmo essere grati per tutti i miracoli che l’universo ci mette a disposizione.

È importante comprendere che anche il solo svegliarsi la mattina è una benedizione che non va dato per scontato. Quando si mostra gratitudine cambia totalmente la vita. Si riescono ad apprezzare le piccole cose, si vive con ottimismo e fiducia per il futuro.

Prova a chiederti, cosa può cambiare nella mia vita se pratico la gratitudine? Tutto. Cambia ogni cosa, gli eventi e le situazioni che si presenteranno nella nostra vita saranno favorevoli proprio come il nostro stato mentale.

La gratitudine, 5 modi per praticarla efficacemente

Il potere della gratitudine è in grado di influenzare lo stato emotivo, permettendo di affrontare la vita con ottimismo e serenità. Riduce le emozioni negative come ansia, stress e depressione. Essere riconoscenti per le piccole cose consente di prendere consapevolezza degli aspetti positivi: l’auto, il cellulare, l’acqua calda, gli amici, la famiglia sono solo alcuni esempi delle fortune che abbiamo e che molto spesso diamo per scontate.

Tuttavia, vi consigliamo 5 semplici esercizi per iniziare a praticare la gratitudine. Il primo consiste nel “Diario della gratitudine“: si tratta di un esercizio di consapevolezza che consiste nell’annotarsi, giorno per giorno, tre piccole cose per cui siamo riconoscenti. In secondo luogo, possiamo iniziare a focalizzarci sulle piccole cose, quelle a cui solitamente non diamo peso, ma che in realtà nascondono grandi benefici. Inoltre, è importante esprimere gratitudine verso gli altri, in modo da migliorare le relazioni personali. Il quarto esercizio consiste nel porre attenzione alle parole che usiamo: evitiamo di adottare un linguaggio negativo come “sfortuna, mancanza, privazione”. Infine, potremmo ricorrere alla meditazione, ossia cercare un mantra da ripetere anche nelle situazioni difficili.

La gratitudine, un benessere emotivo

“Se non siete grati delle cose che già avete come potete sperare di ricevere le cose che ancora non avete, ma che desiderate?“. Siamo ricchi e talvolta non ce ne rendiamo conto, cerchiamo sempre qualcosa in più, ma dovremmo imparare ad apprezzare le piccole/grandi cose che l’universo ci offre.

La gratitudine, la riconoscenza, permettono di sviluppare il benessere emotivo. Si tratta di una condizione di serenità che inevitabilmente genera altri eventi favorevoli proprio come il nostro stato mentale. In questo modo, quando ci troviamo in un momento difficile o la giornata prende una brutta piega, con la gratitudine ed il nostro stato emotivo positivo, saremo in grado di eliminare quella nube nera.