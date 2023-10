Test visivo: Se sei un genio puoi scoprire dove si trova la rana diversa dalle altre | Solo il 5% ci riesce

Test visivo, se trovi la soluzione sei un vero genio. Trova in pochissimi secondi la rana differente dalle altre.

Parliamoci chiaro: i test vanno davvero forte in Rete. Sui Social poi, che sono sempre più diventati una vera vetrina per tutti quanti, non solo per i vip, spopolano. Molti utenti poi amano condividere i vari risultati sulle loro bacheche per dare anche il via a chiacchiere e in certi casi pure ad alcuni dibattiti.

Se alcuni lo fanno è sovente perché sostengono di aver raggiunto il risultato tanto sperato o semplicemente perché ottenuto qualcosa di molto lusinghiero. Se poi sono riusciti a svelare l’enigma che si nasconde nel gioco, perché in tale maniera si dovrebbe vedere, sono così tronfi di orgoglio da voler comunicare la loro piccola vittoria personale al mondo intero.

Tuttavia in questo caso davvero pochissimi potranno farlo per il semplice fatto che risolverlo è molto dura, se non quasi impossibile. Ci riescono solo i veri geni. Inoltre, dati e sondaggi alla mano, solo il 5% di chi tenta di risolverlo ci riesce. Tanto più che c’è pure un altro fattore da tenere a mente e che lascerà sconvolti i più.

Test visivo, in 7 secondi scova la rana diversa dalle altre

Difatti per scovare in questo disegno, decisamente colorato e allegro, la rana differente dalle altre abbiamo un tempo molti esiguo. Parliamo di secondi e sono meno di 10. No, non stiamo scherzando! Non per nulla se ne hanno a disposizione solo 7 per farcela. Capite dunque bene che è necessario essere super concentrati per tentare la sorte.

Fondamentale poi è vederci bene e possedere una vista vivace e uno sguardo indagatore da dieci e lode. Poi, certo, entra in gioco pure la Fortuna che, si sa, aiuta gli audaci e non guasta mai. Detto ciò, memorizzate sull’orologio o sulla sveglia i famosi 7 secondi e prima di farli partire fate un bel respiro. Concentratevi e fate andare gli occhi!

La soluzione

Se non ci siete riusciti in così poco tempo, provate, senza farvi prendere dal panico che è un cattivissimo consigliere, a cercare la rana diversa allungando di un po’ il tempo di ricerca. Arrivate a 20. Neanche in quel caso ci siete riusciti? Tranquilli, vi diamo noi la soluzione. La deliziosa ranetta definibile come un’intrusa la trovate cerchiata nell’immagine che vi proponiamo ora.

Come potete notare la sua diversità consiste nel avere sul suo musetto non tre puntini ma soltanto due. Inoltre è posta di lato, abbastanza in alto. Chiaramente il fatto che le ranette siano state disegnate molto piccole non aiuta nella ricerca, così come il fatto che i famosi puntini non siano molto evidenti. Tuttavia il test visivo presentato è davvero carino e allegro.