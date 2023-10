Il cambio dell’ora è vicino: Ecco quando si passa dall’ora legale a quella solare

Preparatevi, perché come di consueto anche quest’anno dovrete spostare le lancette dell’orologio per passare dall’ora legale a quella solare. Ecco quando scatta l’ora “x” per effettuare questa suddetta operazione.

Sta per arrivare, anche quest’anno, come di consueto passeremo dall’ora legale a quella solare. Come ogni anno la polemica su questa delicata operazione, porta generalmente un malcontento generale. Non è facile per il corpo di una persona, specialmente per gli anziani, abituarsi a questo cambio di ora.

Principalmente perché le ore di luce e di buio cambieranno drasticamente, inoltre, all’organismo ci vuole sempre qualche giorno, prima di non sentire più il peso dell’ora precedente. Inoltre, con l’ora solare, le ore di buio saranno maggiori, facendovi spendere molto di più nella bolletta dell’elettricità e del riscaldamento. Ad ogni modo, possiamo protestare quanto vogliamo, ma anche quest’anno toccherà spostare le lancette dell’orologio. Ecco quando avverrà questa procedura.

Il cambio dell’ora

Per qualche mese, tra il passaggio da un governo all’altro, si vociferava che l’Italia stesse pensando di abolire l’ora solare, per rimanere tutto l’anno a quella legale. Questa proposta piacque molto ai cittadini, i quali se avessero potuto, avrebbero messo la firma in merito a questa proposta. Ad oggi, non se né saputo più nulla, in quanto il nostro paese non ha preso ancora una decisione in merito.

Quel che è certo è che anche quest’anno le lancette le spostiamo, se sia per l’ultima volta o meno questo non c’è dato saperlo. Va da dire che l’Italia ha talmente tanti problemi per i quali il governo pone attenzione, che il cambio dell’ora è passato in secondo piano. Non sappiamo quindi come si evolverà la situazione.

Prendete un calendario

Come decenni, anche quest’anno stiamo per giungere al tanto temuto e odiato, cambio dell’ora. La notte tra il 28 ottobre e il 29 ottobre, le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di un’ora. Per capirci, alle 3 del mattino in realtà sarebbero le 2. Molti utenti, appresa la notizia, si sono subito indispettiti, in quanto è palese che la politica, almeno per il momento sia lontana anni luce dal prendere una decisione.

Quindi, approfittare di questi utili week end a godervi le passeggiate di giorno, perché dal 28 direte addio ad un’ora in meno di luce durante i vostri pomeriggi. È stato riscontrato che nei soggetti sensibili, soprattutto anziani questo passaggio ne rovina non soltanto l’umore, in quanto appaiono più depressi, ma anche il normale ritmo sonno/veglia. Ovviamente tutto dipendete se siete più allodole o usignoli, per citare Romeo e Giulietta di William Shakespear. E voi come lo vivete il cambio dell’ora?