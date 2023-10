Addio Talloni screpolati: Ecco 5 rimedi naturali che ti cambieranno la vita | Non potrai più farne a meno

Con questi 5 rimedi naturali potrete finalmente dire addio ai talloni screpolati. Non potrete più farne a meno, la vostra vita cambierà piacevolmente, seguendo questi consigli vi si aprirà un mondo nuovo.

Chissà perché molte persone curano quasi maniacalmente le mani, ma dei piedi se ne dimenticano. Eppure, sono parti del corpo che vanno costantemente protette e tutelate perché se le mani sono importanti, lo sono anche i piedi. Provate a camminare con i piedi lesionati e vi accorgerete subito di come sono fondamentali anche loro.

Per questo motivo abbiamo deciso di correre in vostro soccorso, indicandovi questi 5 rimedi naturali che vi aiuteranno a dire addio per sempre ai talloni screpolati. Finalmente dopo tanti anni, la vostra vita cambierà piacevolmente e soprattutto non avvertirete più dolore. Ecco cosa dovrete fare.

I rimedi per curare i talloni screpolati

I talloni screpolati sono la conseguenza di una scarsa idratazione o della continua esposizione al sole estivo, che creano quei fastidiosi taglietti. Infatti, la screpolatura aumenta quando usiamo sandali e ciabatte, potrebbe essere un controsenso, eppure i piedi durante l’inverno sono più protetti grazie alla scarpa chiusa. Ad ogni modo, a prescindere da quale sia la motivazione, è consigliato applicare una dose di crema idratante anche ai piedi e non solo alle mani, almeno una volta al giorno.

In molti non lo sanno, ma ci vuole una routine anche per i piedi, in quanto sono molto delicati. Ricordatevi poi che quando camminate, i piedi dovranno sostenere tutto il peso del vostro corpo, quindi se lesionati e screpolati, il dolore si farà sentire, un passo dopo l’altro.

Una beauty routine anche per i piedi

I talloni screpolati sono una piega, soprattutto nella vita della donna, la quale sempre molto curata, cerca di far di tutto per sfoggiare piedi morbidi e delicati. Ovvio che il risultato dei piedi secchi, non è sicuramente in pandan con il resto del look. Per questo oggi vogliamo consigliarvi 5 rimedi naturali, per dire addio per sempre ai vostri talloni ruvidi come una grattugia:

Pediluvio, pietra pomice e scrub: Questo è il primo passo che dovrete compiere per proteggere i vostri talloni. Riempite un catino con dell’acqua tiepida, qualche goccia di lavanda e bicarbonato e lasciate i piedi a bagno per diversi minuti. In seguito, una volta asciutti dovrete passare la pietra pomice e debellare la pelle secca. Una volta a settimana tra l’altro è consigliabile effettuare uno scrub, in modo da rimuovere tutto quello che potrebbe rendere secca la vostra pelle; È fondamentale mettere la crema idratante tutte le sere, ma anche applicare ai vostri piedi particolari trattamenti, sarebbero veramente un toccasana. Provate un impacco a base di banana o olio vegetale o olio di sesamo; Passate l’esfoliante una volta a settimana, per rimuovere costantemente la pelle morta. Questo composto potrete prepararlo a base di bicarbonato o farina di riso, o di ceci; Fate un impacco ai vostri piedi con miele o al burro di karité per avere sempre quella sensazione di morbidezza giornaliera; Se preparate un composto con olio d’oliva e succo di limone, non solo andrete ad ammorbidire la pelle dei piedi, ma potrete debellare anche quei fastidiosi calli e duroni.

Noi abbiamo riportato i rimedi velocemente, per limiti di spazio, ma se fate una ricerca online, troverete le ricette dettagliate per ogni tipo di rimedio naturale.