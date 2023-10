Intelligenza emotiva, vuoi aumentarla? Ecco il segreto che ti cambierà la vita

L’intelligenza emotiva è una cosa che fa parte di molte persone e che sovente può essere parecchio difficile da esprimere. ecco il mezzo migliore.

Una persona sensibile in genere fa fatica ad aprire il proprio cuore e le proprie emozioni al resto del mondo, con la conseguenza che molti finiscono invece con l’opposto, ovvero per chiudersi e risultare a loro volta quasi introversi. E ciò poi li induce a soffrire e condurre una vita molto solitaria e in certi casi assai triste e magra.

Le persone eccessivamente sensibili sono costrette infatti a fronteggiare talvolta una complessa tempesta di emozioni. Per loro, che sono pure soventi inclini al pianto, sotto una certa età a volte può essere difficile vivere bene il loro modo di essere. Per farla breve per stimolare la lacrima può bastare anche solo un ricordo, una parola sbagliata detta al momento sbagliato, se non addirittura la melodia di una canzone. O ancora può trattarsi di una scena di un film o di una foto.

Una cosa in cui una persona sensibile dunque può facilmente trovare rifugio sicuro, nonché sua massima espressione è la scrittura, soprattutto se si tratta di quella creativa. Si può dire che sia letteralmente il mezzo principe per far esporre una persona altamente sensibile.

Il potere della scrittura

Come prima cosa la scrittura consente addirittura di semplificare i pensieri. Le persone sensibili immagazzinano un numero spropositato di informazioni e pertanto scrivere per loro è un vero e proprio modo, per così dire, di fare assoluta chiarezza mentale. Con tale escamotage si libera la mente dall’affollamento.

Oltretutto consente anche di liberarsi delle emozioni, che spesso possono pure essere negative. Scrivere è il modo migliore quindi per scaricare un qualcosa che non può essere, per così dire buttato fuori, a parole pronunciate ad alta voce. A parlare difatti in quei momenti sono il cuore e l’anima.

Altri importanti aspetti

Inoltre la scrittura non va scordato di dire che stimola la creatività, e mettere, come si tende, nero su bianco anche semplici progetti è solo un ulteriore modo di fare chiarezza a scuola così come al lavoro. Il che significa anche ordine nella mente, che è molto importante anche per riuscire nei propri intenti e progetti in linea generale, sia a breve che a lungo termine.

Infine tre cose fondamentali che possono essere coinvolte, al fine di creare un progetto con un filologico sono sicuramente partire da delle domande sulla propria vita, fare una sorta di diario di bordo a partire dal mattino in cui inserire le cose che intendiamo realizzare durante la giornata e per ultimo osservare il mondo che ci circonda.