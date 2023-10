Oroscopo: 10 cose da non dire MAI ad un Sagittario | Potresti rischiare di chiudere il rapporto immediatamente

Se non vuoi litigare o chiudere immediatamente il tuo rapporto, d’amicizia o d’amore che sia, non dire mai queste 10 cose ad un Sagittario. Le conseguenze potrebbero essere devastanti.

Ai segni zodiacali e all’oroscopo, ci puoi credere oppure no, non ci sono tanti gruppi di persone a riguardo. I due grandi gruppi generalmente sono questi. Se molti non si fidano dell’astrologia, per altri è vitale. Ci sono persone che non escono di casa se non leggono il loro oroscopo giornaliero.

Potete crederci o non crederci, siete liberissimi, in quanto, almeno per il momento (finché non ci tolgono anche questo), siamo liberi di avere una nostra opinione e di abbracciarla fino alla fine senza vergogna. Per coloro che ci credono, ecco le 10 cose che non dovrete mai dire ad un Sagittario se non volete chiudere definitivamente il rapporto con lui.

Cose da non dire ad un Sagittario

Prima di proseguire, vi siete mai chiesti come mai, il simbolo del Sagittario nell’oroscopo è caratterizzato da un centauro con una freccia rivolta verso l’alto? La freccia verso l’alto è il segno che chi scocca la freccia, in questo caso il centauro, sa prendere bene la mira e non sbaglia il bersaglio, sia metaforicamente, sia nella vita di tutti i giorni. È il segno più ottimista di tutti, durante tutta la sua vita cercherà sempre di affrontare nuove sfide.

Il Sagittario ama essere libero e grazie alla sua mente aperta, ha bisogno di vagare per il mondo, cercando il vero significato della vita. Non è soltanto positivo questo segno, ma è anche molto profondo e gioioso. C’è da dire però che anche questo segno come tutti, ha un punto debole.

Non dirlo a lui

Come dicevamo il simbolo del Sagittario è molto ambito e chi nasce sotto questa buona stella, avrà sicuramente uno stile di vita e una mentalità molto diversa da tutti gli altri segni. Come dicevamo, nonostante questo velo di perfezione che simboleggia, anche questo segno ha un punto debole. Se non vuoi dover dire addio a quell’amicizia o a quell’amore, non dire mai queste 10 cose con lui se no è finita. Ecco le frasi pubblicate su Donna moderna lifestyle:

“Sei indelicato”; “Non hai avuto tatto”; “Pianifica meglio la tua vita”; “Organizza il tuo tempo”; “Chiedi aiuto”; “Sei noioso”; “Limita i viaggi”; “Viaggia di meno”; “Ti devi fidare”; “Devi essere più divertente”.

Se c’è qualcuno nato sotto il segno del Sagittario, potete confermare questa lista? Dobbiamo aumentare o diminuire le nostre frasi?