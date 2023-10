Autunno e i malanni di stagione: Ecco 5 consigli per evitare di ammalarti | Usa questo rimedio naturale

Anche tu non ne puoi più di tosse e raffreddore? Ecco alcuni consigli per superare i malanni del cambio di stagione

La famosa stagione delle zucche è finalmente giunta. L’addio all’estate è stato sofferto per alcuni, ma ci si è lasciati coccolare dalle prime piogge, dallo spettacolo di colori dei paesaggi e dall’odore delle castagne nell’aria. Tutto fa rigorosamente pensare all’autunno, la stagione di transito verso l’inverno.

Per gli amanti della cucina, questo è decisamente il buon momento per preparare ottimi piatti con l’ingrediente protagonista della stagione, ovvero la zucca. L’ortaggio viene utilizzato per realizzare primi piatti, contorni e zuppe, ma anche torte e dolci.

Se da una parte l’autunno è amato per l’atmosfera e per una sorta di preparazione psicologica al freddo, l’altra metà della popolazione vorrebbe addirittura saltare questa stagione intermedia, passando direttamente ai mesi freddi dell’anno.

L’autunno dunque è una stagione che, più di qualunque altra, porta fascino e anche fastidi. Diverse ricerche sociologiche hanno stabilito i fattori che portano le persone ad amare l’autunno e gli elementi che invece portano a non sopportarla. Vediamo ora nel dettaglio gli aspetti positivi di questa magica stagione.

Autunno: ecco perchè l’amiamo

Come abbiamo anticipato, in molti amano questa stagione intermedia che ci prepara mentalmente al freddo che verrà. Come prima cosa da non sottovalutare è la scomparsa delle fastidiose zanzare che per mesi ci hanno fatto passare notti insonni. Ma, il primo motivo per cui si ama l’autunno è l’arrivo del freschetto che ci permette di dormire meglio e in modo più sereno.

Inoltre, le temperature non sono ancora così fredde e sono possibili le gite in famiglia o con amici all’aria aperta. In secondo luogo, questa stagione è tanto attesa per gli amanti dell’horror che celebrano la notte di Halloween. Infine, ma non meno importante, è l’atmosfera. I colori delle città, il profumo di legna e castagne nell’aria rendono tutto più magico.

I malanni d’autunno: 5 consigli per evitare di ammalarsi

Gli aspetti positivi dell’autunno sono tanti per gli amanti del fresco e della tranquillità che emana questa stagione. Tuttavia, moltissimi non provano lo stesso entusiasmo quando si avvicina il mese di ottobre. In primis, a nome di tutte le donne, si rischia di perdere i capelli così come gli alberi perdono le foglie. Per non parlare del clima pazzerello e dell’ombrello sempre in borsetta.

Finita la bella stagione, iniziano i primi sbalzi di temperatura e fanno capolino i primi starnuti ed i colpi di tosse. Infatti, uno degli aspetti assolutamente negativi dell’autunno sono i malanni stagionali. Per evitare di ammalarsi, vi consigliamo 5 step da rispettare. Innanzitutto, è fondamentale seguire una dieta sana, ricca di frutta e verdure. Eventualmente si può ricorrere ad integratori che possano rafforzare le nostre difese immunitarie, fare molto esercizio fisico e mantenere un peso corporeo stabile. Infine, è importante regolare l’assunzione di alcol. Rispettando questi 5 semplici consigli, eviterai di ammalarti ad ogni cambio di stagione.