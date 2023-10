Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto spiattella tutto: “…Ecco chi vorrei come concorrente” | La conoscete tutti e fa parte della politica

Guillermo Mariotto ha lanciato una “bomba” per quanto riguarda il tema già caldo di Ballando con le stelle. Ecco chi vorrebbe come concorrente, è famosa e la conoscete tutti in campo politico.

È una presenza fissa insostituibile la figura di Guillermo Mariotto, il quale insieme a Selvaggia Lucarelli and company, infiammano la giuria di Ballando con le stelle. Sarà per questo che Milly Carlucci continua a confermare gli stessi giurati. Come si dice, squadra che vince…

Già normalmente lo stilista è al centro della polemica, quando rilascia particolari rivelazioni taglienti, figuriamoci con l’ultima “bomba” che ha sganciato. Ecco chi vorrebbe nella lista dei concorrenti a Ballando, il noto giurato.

Il concorrente che vorrebbe Guillermo Mariotto

Solo poche ore ci separano dall’inizio della prima puntata di Ballando con le stelle e sono tutti elettrizzati, non soltanto Milly Carlucci e tutto il suo staff, giuria inclusa, ma anche i concorrenti e i telespettatori da casa, che non vedono l’ora di vedere come se la caveranno i nuovi ballerini. Sappiamo chi parteciperà già da diverse settimane e per alcuni nomi, senza togliere ovviamente nulla agli altri, non vediamo proprio l’ora di vederli. In primis in assoluto? Beh ovvio, non ha prezzo veder ballare il nonno più amato d’Italia, il bravo nonno Libero alias Lino Banfi.

Non solo l’attesa per le varie performance dei concorrenti, ma anche per le parole di Guillermo Mariotto, il quale ha il sospetto che questa non solo sarà una stagione “calda”, ma anche all’insegna della polemica e forse a questo ormai ci siamo abituati, no?

Ecco chi vorrebbe

Guillermo Mariotto, in attesa dell’inizio di Ballando con le stelle, ha rilasciato un’interessante intervista a Tag24, ai quali ha rivelato delle indiscrezioni molto stuzzicanti. “Ecco chi vorrei come concorrente”, ha dichiarato il giudice e il nome vi lascerà senza parole. È il famoso volto della politica, oggi al centro della polemica per il suo divorzio imminente dopo il video trasmesso da Striscia la notizia, ovviamente parliamo di Giorgia Meloni.

Mariotto è molto chiaro e sa quello che vuole, vorrebbe la Premier in pista e sicuramente Carlo Corona fuori, come ha dichiarato nell’intervista. Infine ha svelato chi lo incuriosisce maggiormente: “Teo Mammucari, perché lui si, sa tenere testa alle battute. Mi diverte…Poi anche la Perego, mi sembra strano averla in questa veste. Mi diverte”.