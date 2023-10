Catastrofe Mediaset, un giornalista aggredito brutalmente: Volano minacce gravissima | Scatta immediata denuncia

Un celebre giornalista Mediaset è stato aggredito per l’ennesima volta. La denuncia non serve a fermare l’aggressore

Mediaset è un’azienda italiana controllata dal gruppo finanziario Fininvest, ovvero la società della famiglia Berlusconi. L’azienda gestisce principalmente tre emittenti televisive private nazionali: Rete 4, Canale 5 e Italia 1.

I tre canali hanno un target di clientela ben definito. In particolare, Canale 5 è dedicato maggiormente a talent e programmi destinati alle famiglie, per grandi e piccini. Italia 1, invece, è principalmente dedicato ai giovani, mentre Rete 4 trasmette contenuti adatti a telespettatori di età più avanzata.

La televisione italiana, in epoca fascista, aveva il principale scopo di propaganda. Con il passare degli anni e con l’unità d’Italia, le reti televisive sono state utilizzate come principale mezzo di alfabetizzazione del popolo.

Oggi, invece, il piccolo schermo rappresenta il principale mezzo di intrattenimento, di informazione e di spettacolo. Proprio Pier Silvio Berlusconi, figlio del compianto Cavalier Berlusconi, ha messo in atto una vera e propria rivoluzione televisiva negli ultimi mesi, al fine di eliminare il trash che popolava le reti Mediaset.

Ecco cosa prevedono i nuovi palinsesti Mediaset

Unico obiettivo di Pier Silvio Berlusconi è stato quello di eliminare la volgarità e la mancanza di rispetto che stava popolando le reti Mediaset negli ultimi anni. Il figlio del Cavaliere è stato drastico, esigente e non ha esitato a mettere in panchina personaggi storici che da anni erano al timone di programmi televisivi di successo.

I cambiamenti più importanti hanno riguardato il Grande Fratello, in cui i concorrenti sono anche persone comuni che svolgono umili lavori. I palinsesti Mediaset, inoltre, non hanno previsto la presenza di Barbara D’Urso che, da oltre 20 anni, governava Pomeriggio Cinque. Nell’edizione 2023, la conduzione del celebre programma pomeridiano è stata affidata alla giornalista Myrta Merlino. Invariato è rimasto Striscia la Notizia, il noto tg satirico di Antonio Ricci a scopo investigativo che indaga sui malfunzionamenti della società e denuncia le ingiustizie sociali.

Mediaset, celebre giornalista aggredito gravemente

Tra i programmi che non hanno subito la rivoluzione imposta da Pier Silvio Berlusconi c’è Striscia la Notizia. Nel tg satirico di Antonio Ricci, i giornalisti conducono delle indagini su scandali e scoop che riguardano personaggi dello spettacolo, ma anche sulle ingiustizie e sui problemi della società come le zone di spaccio della droga.

Ad occuparsi di quest’ultimo tema è il celebre giornalista Vittorio Brumotti che dedica anima e corpo al suo lavoro, rischiando anche per la sua salute fisica. Infatti, Brumotti si è trovato diverse volte in situazioni di pericolo. L’ultimo episodio di violenza risale al 22 ottobre quando l’inviato di Striscia la Notizia stava riprendendo tre presunti spacciatori di droga, i quali hanno lanciato pietre all’inviato. Il secondo episodio di violenza è accaduto lo stesso giorno: un egiziano di 26 anni ha iniziato a minacciare il giornalista. All’arrivo delle Forze dell’Ordine, il presunto spacciatore è stato arrestato per possesso di 10 grammi di cocaina e 90 di hashish. Fortunatamente, Brumotti non ha riportato ferite e non ha avuto alcun bisogno di interventi medici.