Ornella Muti, sbugiarda il conduttore del Festival di Sanremo: La frecciatina velenosa ha segnato la sua carriera

Ornella Muti non si trattiene e si toglie qualche sassolino dalla scarpa, per quanto riguarda la sua esperienza di Sanremo. Ecco che cosa ha dichiarato l’attrice che ha lasciato tutti senza parole.

Francesca Romana Rivelli, in arte Ornella Muti, è una di quelle attrici che hanno dato un contributo enorme al cinema italiano, è un pilastro dello spettacolo, per non parlare di quella sua bellezza disarmante che l’ha fatto diventare nel giro di poco, una sex symbol italiana. Bella e brava, è riduttivo ma è così che possiamo riassumere le doti dell’attrice.

La Muti ha girato tantissimi film, moltissimi dei quali ancora oggi sono un cult della storia del cinema, per non parlare di tutti quei premi che ha vinto, per via della sua naturale bravura nel recitare, la quale le ha aperto molte porte, anche se agli esordi non è sempre stato così. In una recente intervista, Ornella ha voluto raccontarsi a cuor leggero, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa con l’esperienza di Sanremo.

Ornella Muti e il Festival di Sanremo

Come dicevamo, Ornella Muti, di recente ha rilasciato un’interessante intervista a Adnkronos, nella quale si è raccontata senza troppi giri di parole. È stata sincera la bella attrice, la quale nonostante i suoi 68 anni può vantare tutt’ora un aspetto perfetto e delicato. La Muti, ha dichiarato che il suo esordio nel cinema non è stato facile, aveva 14 anni e il regista non è stato molto carino con lei, tant’è che perfino la mamma protestò per quei modi sicuramente troppo rudi per una bambina di quell’età.

Eppure, come ha dichiarato Ornella, a quei tempi le cose erano molto diverse da oggi. Dopo quella prima esperienza, la Muti aveva deciso di ritirarsi dalle scene, fortunatamente poi, cambiò idea e da quel momento le cose per lei andarono molto meglio. Venne a contatto con professionisti quali Ugo Tognazzi, Marco Ferreri, Ettore Scola, Dino Risi e Mario Monicelli. Nonostante la sua improvvisa fama, la Rivelli oggi, non vive assolutamente per la mondanità come si penserebbe, ma ama vivere nella sua casa in campagna con Naike e gli altri due figli, circondata dalla famiglia e dai nipotini.

Ornella e Chiara Ferragni

Proseguendo con le domande che le sono state rivolte, Ornella Muti si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, rispondendo alla questione Festival di Sanremo. La sua esperienza non fu molto positiva neanche lì, in quanto si sentì persa e abbandonata: “Mi aspettavo di essere un po’ più accompagnata soprattutto quando vedo che l’anno dopo invece per Chiara Ferragni sono state fatte milioni di prove…”.

Non solo con lei non fecero molte prove, ma si limitarono a spiegarle velocemente quello che avrebbe dovuto fare, a quanto pare neanche con Amadeus le cose andarono benissimo: “Amadeus? Non lo so, l’ho visto un secondo…Penso che lui avrebbe potuto darmi una mano in più…”. A prescindere da tutto comunque: “…è andata bene, sono stata pulita come lo sono sempre e il pubblico lo ha apprezzato…”. Chissà se Amadeus replicherà a queste dure accuse?