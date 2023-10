Rosario Fiorello, l’addio è davvero molto vicino: Qualcosa l’ha costretto a mollare | Ecco cosa è successo

Rosario Fiorello, si parla di addio. Che cosa lo ha costretto a mollare. Il racconto dei fatti.

Indubbiamente se parliamo di Rosario Fiorello che ha scelto come nome d’arte, fin dai tempi dei suoi esordi nel vasto mondo dello Spettacolo, solo il suo cognome, siamo innanzi a un artista immenso. Uno showman che lascia il segno e che come sale sul palco attira immediatamente su di se tutta quanta l’attenzione del pubblico.

Simpatico, solare, con la battuta sempre pronta ma anche dotato di una dolcezza infinita, sa come stupire chi lo ascolta e lo osserva. Lui è imprevedibile e gli basta davvero poco per ” tenere banco”. Indubbiamente lo aiuta tantissimo in tale direzione la gavetta che prima ancora di esercitarla in TV la mise in atto nei villaggi turistici dove si era fortemente distinto e già fatto notare.

Inizialmente si è fatto conoscere ad ampio raggio presso il pubblico italiano, che lo adora, alla conduzione del Karaoke, in onda su Italia Uno, poco prima del programma di prima serata. Ci ha fatto cantare tutti quanti, quando raggiungeva le più belle piazze del nostro Paese. Lui “ai tempi” portava i capelli lunghi acconciati in una coda e giacche coloratissime.

Rosario Fiorello, l’addio è vicino

Le donne le cadevano ai suoi piedi e ha avuto moltissime storie e numerosi flirt con bellissime donne del vasto mondo dello Spettacolo tra cui la divina Anna Falchi. E poi ha trovato in Susanna Biondo la persona giusta con la quale costruirsi una famiglia. E con lei l’amore prosegue ancora a gonfie vele. Fatto sta che c’è stato un momento in cui Fiore ha pensato di dire basta.

Sì, per lui, c’era ad attenderlo all’angolo l’addio. Pensava di chiuderla lì, ma non con la moglie, bensì con qualcosa di legato alla sua sfera professionale e lavorativa. La notizia è sconvolgente e assai dolorosa anche perché siamo quasi alla vigilia della nuova e assai attesa stagione di VivaRai2 che andrà in onda la mattina presto su Rai 2 per l’appunto a partire dal 6 novembre.

Ciao ciao a Via Asiago

E l’addio poco fa nominato riguarda proprio questo programma. Difatti dopo che Rosario aveva ricevuto lo sfratto da Via Asiago dopo che gli abitanti si erano stancati di non poter riposare come si deve la mattina presto, non sapeva dove andare a trovare la location giusta a Roma per il suo show. Alla fine è arrivata la proposta del Foro Italico e lui l’ha acciuffata al volo.

A raccontarci tutto è il settimanale Chi che ci mostra pure in alcuni scatti il mitico showman siciliano mentre si trova nel cantiere in compagnia di alcuni operai che stanno finendo di costruire il plexiglass. In questi giorni tra l’altro era stato reso pubblico anche uno spot dove si ammirava Massimo Giletti intento ai lavori, per annunciare che il giornalista era pronto a tornare in Rai.