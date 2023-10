Belen Rodriguez, dopo mesi di silenzio arriva la verità: La showgirl in preda al panico | Dichiarazioni inedite

Spunta una nuova verità su Belen Rodriguez, sono rimasti tutti senza parole dopo aver appreso questa notizia. Dopo essere sparita dai social per molto tempo, spuntano nuove indiscrezioni.

Belen Rodriguez è la nota conduttrice, mamma di Santiago e Luna Marì che è entrata subito nel cuore dei suoi fedeli fin dalle sue prime apparizioni pubbliche. Da quel momento di cose ne sono successe e negli anni il personaggio pubblico ha accumulato molteplici esperienze lavorative in ambiti diversi.

Di Belen, i follower non vogliono sapere solo la sua vita lavorativa, ma soprattutto quella privata, la quale è sempre stata molto altalenante. Dopo l’ennesima rottura da Stefano De Martino, le malelingue poi sono esplose attorno a questa storia. Dopo un periodo di buio, spuntano nuove indiscrezioni sulla sua vita. Ecco cosa sappiamo.

Le dichiarazioni sulla vita di Belen Rodriguez

Facciamo un attimo un passo indietro, in quanto prima di svelarvi le ultime rivelazioni, dobbiamo capire come mai siamo arrivati a questo punto. Innanzitutto è iniziato tutto con l’ennesima separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, probabilmente avranno capito che non è destino che i due stiano insieme, poi per carità, mai dire mai, ma almeno per il momento sembra proprio che i due abbiano voltato pagina definitivamente.

In seguito comunque successe un po’ di tutto, dal dimagrimento improvviso della showgirl, alle frecciate social, all’assenza della showgirl, alle voci di un suo possibile ricovero in clinica, fino al trasferimento nella casa di Elio Lorenzoni a Brescia. Insomma, le teorie che sono circolate sulla vita privata di Belen sono state veramente tantissime, ma in realtà in molti hanno perso veramente l’occasione per tacere, in un momento delicato per una donna che dall’oggi al domani ha dovuto stravolgere totalmente la sua vita.

Cosa dicono in merito?

Come avrete visto, da pochi giorni, Belen Rodriguez è ricomparsa sui social più attiva che mai. Si è mostrata in primis di nuovo insieme ai suoi figli, poi ha mostrato ai suoi follower, la nuova casa di Milano che ha acquistato per iniziare la sua nuova vita lontana da Stefano De Martino, mentre si diletta in cucina per sfamare la sua famiglia, mamma Veronica inclusa. Insomma, Belen pare abbia trovato di nuovo l’armonia, eppure secondo alcuni indiscrezioni rilasciate al settimanale Oggi, sostengono che i “troppi tradimenti di Stefano” l’abbiano molto provata.

Secondo le fonti poi pare che la Rodriguez si sia buttata “in una storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito” e che quindi Elio sia una sorta di ripiego. Che dire questi sono i rumors che circolano in rete, quindi prendeteli con le pinze. Da quello che possiamo vedere sui social, il sorriso della conduttrice sembra autentico e probabilmente sarà proprio grazie alla sua famiglia, ai suoi figli e a Elio che riprenderà in mano la sua vita.