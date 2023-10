Carlo Conti, costretto ad affrontare una triste vicenda: Quello che è successo in diretta è spaventoso

Carlo Conti, il conduttore toscano ha una nuova gatta da pelare. Il fatto accaduto in diretta è stato spaventoso.

Non è di certo una stagione molto facile da gestire quella attualmente in onda di Tale E Quale Show. Il programma è molto seguito, i dati auditel parlano chiaro, anche se se la deve vedere a livello di programmazione con Il Grande Fratello. In ogni caso da diversi anni a questa parte le puntate sono recuperabili su Rai Premium nonché su Raiplay.

Inoltre sui Social che, si sa, sono diventati una grandissima vetrina per tutti quanti, non solo si commenta ciò che accade in diretta ma si condividono pure foto, fotogrammi e clip relative/i a ciò che è da poco accaduto in studio. Insomma, di materiale per dire la propria opinione ce ne è decisamente tanto.

Tuttavia il conduttore fiorentino, vera punta di diamante delle Reti Rai, stavolta ha dovuto affrontare una vicenda decisamente molto tosta che, lo ribadiamo nuovamente per dovere assoluto di cronaca, è avvenuta in diretta. Dunque non si poteva in alcun modo tagliare grazie a un sapiente e mirato lavoro in sede di post produzione e in particolare di montaggio.

Carlo Conti costretto ad affrontare una triste vicenda

E ciò ci va ad aggiungere, in tempi assai recenti, all’infortunio della concorrente Maria Teresa Ruta che si era fatta ultimamente notare alla Corte di Alfonso Signorini così come i colleghi in gara Ginevra Lamborghini., Alex Belli e Pamela Prati, tanto per citarne solo alcuni. E sempre per rimanere in questo ambito, quello dei concorrenti, un’altra notizia aveva fatto scalpore a un passo dal fischio d’inizio.

Parliamo della mancata presenza di Cristina Scuccia, dopo la sua assai intensa esperienza all’ Isola dei Famosi. Lei, all’ultimo, aveva, come si suol dire, avanzato un po’ troppe pretese e alla fine al suo posto è arrivata la splendida Jo Squillo. E ora, come già anticipato, ecco la triste vicenda che Conti ha dovuto per forza di cose affrontare.

I Village People made Tale E Quale Show sconvolgono i giudici

In realtà non è accaduto nulla di realmente triste o grave. Semplicemente sul palco si sono esibiti in una speciale versione dei Village People Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Pino Insegno e PierPaolo Pretelli. Se da un lato la giudice Loretta Goggi ha fatto i suoi complimenti per la sua bellissima voce a Insegno, gli altri due non sono stati così clementi.

Cristiano Malgioglio ha parlato di “orrore moltiplicato per quattro”, dopo aver seguito la loro esibizione, Giorgio Panariello ha molto scherzato sulla loro performance, prendendo in giro perlopiù Paolantoni ma alla fine ha sentenziato, tra le risate generali, che lui se “li sarebbe portati a casa“.