Noemi Bocchi, addio a Francesco Totti: La neo fidanzata del Capitano lo abbandona | Ecco il motivo

Aria di crisi tra Noemi Bocchi e Francesco Totti: lei ha deciso e non torna indietro. Ecco i dettagli della vicenda

Noemi Bocchi nasce nel 1988 a Roma, ma la giovane donna non ha mai svelato il giorno della sua nascita. Dopo aver conseguito il diploma di maturità, la romana frequenta l’Università Lumsa e si laurea con ottimi voti in Economia Aziendale e Bancaria.

Noemi è una flower design ed in passato è stata sposata con l’imprenditore Mario Caucci ed hanno due figli. Tuttavia, la relazione coniugale naufraga in maniera burrascosa. Della vita privata della Bocchi si conosce ben poco, poichè la sua notorietà avviene a seguito della relazione d’amore con il Capitano della Roma Francesco Totti.

L’ex calciatore incontra Noemi Bocchi ad una partita di padel ed immediatamente iniziano a spuntare alcuni rumors che attribuiscono un flirt segreto. Tuttavia, Francesco è ancora insieme a sua moglie ed entrambi smentiscono ogni indiscrezione.

Solo in un secondo momento, Totti ed Ilary si dicono addio dopo 13 anni d’amore e tre meravigliosi figli. Il capitano della Roma, a questo punto, non si nasconde più ed inizia una relazione con la stessa giovane con cui era stato paparazzato in precedenza, ovvero Noemi Bocchi.

Il viaggio da sogno di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Noemi Bocchi era sconosciuta nel mondo dello spettacolo prima di iniziare una frequentazione con il campione della Roma Francesco Totti. Dopo essere usciti allo scoperto, la neo coppia ha dimostrato la loro complicità e hanno deciso anche di andare a vivere insieme. La scorsa estate, Francesco e Noemi hanno trascorso le vacanze estive in Sud Africa.

Hanno alloggiato al Mhondoro Safari Lodge & Villa nella Executive Suite con vasca idromassaggio e letto matrimoniale king size. Tra gite nella savana e cene a lume di candela, il viaggio è sembrato quasi una luna di miele. Ma a far sognare i fan della neo coppia è stato lo scatto di un bacio pubblicato sui social network in cui è evidente un vedetta di diamanti all’anulare sinistro di Noemi.

Noemi Bocchi dice addio a Francesco Totti?

Noemi Bocchi e Francesco Totti hanno una relazione da gennaio 2022 ed hanno dimostrato ai fan di essere molto affiatati e soprattutto molto innamorati. Noemi ha anche organizzato una festa di compleanno in occasione del 47esimo compleanno del Capitano. Negli ultimi giorni, però, sono emersi alcuni dettagli che hanno fatto preoccupare i sostenitori della coppia.

Noemi è partita per Tokyo e ha mostrato ai suoi fan tutti i momenti del viaggio, dalla partenza in aeroporto fino ai caratteristici paesaggi della capitale del Giappone. Negli scatti condivisi sui social network non appare mai Francesco Totti, insinuando non pochi sospetti negli osservatori più attenti. In molti hanno ipotizzato che tra i due ci fosse già aria di crisi. Fortunatamente si tratta solo di un falso allarme e l’ex calciatore raggiungerà la sua compagna a Tokyo.