Roberta Morise, altro che lavoro: Ora ha tempo solo per lui | Nuovo amore in vista

Roberta Morise si sta godendo a pieno il suo nuovo amore, colui che le ha ridato il sorriso. I fan sono elettrizzati, non pensavano che il fortunato avrebbe potuto essere proprio lui.

È la nota conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella, la bella Roberta Morise, la quale iniziò la sua avventura televisiva grazie alla sua partecipazione a Miss Italia. In quell’occasione arrivò quinta, ma furono in molti che la notarono. Partì dal basso, facendo diversi lavori da un’emittente televisiva ad un’altra, arrivando alla notorietà che tutti conosciamo.

Se lavorativamente parlando, ha raggiunto notevoli risultati, in amore ha avuto delle storie travagliate finite poi male, come quella con Carlo Conti, con il quale tra l’altro ha mantenuto rapporti amichevoli, sia con lui che con la moglie attuale. Ad ogni modo, il passato le aveva fatto spegnere il sorriso, oggi grazie a lui l’ha ritrovato.

Il nuovo amore di Roberta Morise

Roberta Morise si è innamorata di una celebrità molto famosa in cucina, con le sue 12 stelle Michelin, fa faville al ristorante. Nel lavoro è sempre stato molto preciso e attento, anche perché se non lo fosse stato, avrebbe rischiato di bruciare tutti i suoi capolavori. Per quanto riguarda la sua vita passata sentimentale, è stato sposato e ha avuto tre figli, i quali adora enormemente.

Nonostante ci abbia impiegato un po’ a trovare la quadra nel suo nuovo ruolo di papà divorziato, adesso è come se facesse questo da tutta la vita: “Da padre divorziato li ho con me per due weekend alternati e un pomeriggio a settimana. La gestione non è facile, ma ora ho imparato…”. I suoi tre ragazzi sono tutto per lui: “Sono tutti e tre meravigliosi, sia per educazione che per carattere…”.

Uno chef per fidanzato

Avete capito chi è il nuovo amore di Roberta Morise? Stiamo parlando proprio di lui, del super chef, Enrico Bartolini, il quale è diventato un personaggio molto rilevante non solo in cucina ma anche in televisione. I due dopo essere stati pizzicati insieme, non hanno più potuto nascondere la loro relazione e meno male, perchè insieme sono veramente carini.

Grazie a lui, Roberta ha trovato il sorriso, ma anche Enrico sta vivendo un periodo idilliaco. E’ di nuovo innamorato come ha dichiarato lui stesso: “Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ha fatto tutto lei. Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti…”.