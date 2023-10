Gabriele Cirilli, asfalta in malo modo un noto collega: La notizia è arrivata all’improvviso | Umiliazione pubblica

Gabriele Cirilli ha lasciato tutti senza parole per via di quelle indiscrezioni lasciate sul collega che nessuno si aspettava. Veramente una persona può cambiare così tanto? Ecco che cos’è successo.

È un comico a “tutto tondo” Gabriele Cirilli, il quale fin dai tempi di Zelig con la sua Tatiana, ha fatto ridere milioni di telespettatori, i quali andavano per strada ad urlare: “Chi è Tatiana?”. Bei tempi! Eppure le cose non sono poi tanto cambiate.

Gabriele è ancora un comico famoso, i suoi personaggi sono iconici e il pubblico ancora lo segue e lo ama come agli esordi. Eppure, non tutto è rimasto invariato, per esempio il rapporto con quel collega non è più lo stesso. Ecco che cos’ha dichiarato.

Le parole di Gabriele Cirilli sul collega

Gabriele Cirilli non ha parlato soltanto di quel collega al podcast Tintoria di Stefano Rapone e Daniele Tinti, ma anche di altri argomenti, tra cui il giorno dopo che divenne celebre grazie alla prima apparizione di Tatiana: “La vita è cambiata immediatamente, ricordo il giorno dopo la prima puntata, al supermercato, la cassiera conosceva già il tormentone di Tatiana…”.

Carlo Verdone l’aveva messo in guardia: “mi disse che poi sarebbero stati ca**i miei, perché quando fai un personaggio così forte è difficile uscirne. Io con un po’ di fatica credo di avercela fatta…”. In effetti, il comico ad oggi vanta tanti personaggi di successo, segno che è riuscito ad uscire dall’ombra di quella ragazzona con il maglioncino rosa che tanto ci faceva divertire, anche se adesso: “Mi inventai questa storia di Tatiana, che se la facessi oggi mi metterebbero in galera…”.

Amicizia in crisi?

Tra le altre domande e confidenze al podcast, Tintoria, Gabrielle Cirilli ha rilasciato quella confessione che un po’ ha spiazzato, perché non si capisce dove finisce la satira e dove iniziava il dente avvelenato. Ecco che cosa ha dichiarato il comico su un altro comico per eccellenza, il suo collega e amico, Enrico Brignano: “Con Enrico c’era tanta, tanta amicizia. Poi il successo lo ha portato verso una strada di… (…). Mi sono spiegato…”.

Ad oggi pare che le cose tra i due si siano un po’ raffreddate ma comunque Gabriele ed Enrico sono rimasti amici, anche se il papà di Tatiana gli rimprovera la sua assenza: “Lo direi anche davanti a lui, gli voglio molto bene, siamo come fratelli… Ma tu lo chiami e ‘Ciao, come stai’ e lui risponde ‘Scusa, sto facendo un rogito, ciao”. Se e quando Brignano deciderò di rispondere, vi riporteremo anche la sua replica. Ad oggi tutto tace.