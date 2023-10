Allarme attacco Ipomaniacale: Può manifestarsi in 3 giorni | Ecco il trattamento spiegato dagli esperti

Un attacco Ipomaniacale può presentarsi in tre giorni, manifestando dei sintomi ben precisi. Gli esperti spiegano il trattamento da utilizzare e cosa fare in caso di questa patologia.

I disturbi mentali stanno crescendo esponenzialmente purtroppo in questi ultimi anni. I motivi della loro comparsa sono molteplici, assunzione di droghe, effetti collaterali di specifici trattamenti, la Pandemia, lo stress, genetica e così via.

Nonostante le cause siano diverse, il risultato non cambia, per questo le persone colpite da varie forme di disturbo, devono farsi seguire da un medico idoneo al trattamento di simili patologie, le quale inizialmente possono essere leggere, ma se non trattate, possono diventare gravi e nelle ultime forme, anche ingestibili. Sveliamo quindi che cos’è l’attacco Ipomaniacale e cosa dicono gli esperti.

Attacco Ipomaniacale, parlano gli esperti

Come riportano i Manuali MSD per i professionisti nel settore sanitario, un attacco ipomaniacale è una: “forma meno estrema di mania”, che si manifesta generalmente con un aumento spropositato di energia, con la conseguente mancanza di sonno e con il bisogno di praticare attività psicomotoria. In alcuni soggetti invece questa patologia si è manifestata con irritabilità, distraibilità e umore altalenante.

Un episodio di attacco Ipomaniacale, generalmente non dura più di 4 giorni e per poter capire che si tratti proprio di questo, devono comparire 3 o più sintomi aggiuntivi, inclusi nella mania vera e propria. Tra questi troviamo l’autostima ipertrofica, maggiore loquacità rispetto al solito, accelerazione del pensiero, distraibilità, ridotto bisogno di sonno e così via.

Se per la mania o la depressione in forma grave, per poter uscire dal tunnel nel quale si è caduti, bisogna ricorrere necessariamente al ricovero ospedaliero, in questo caso invece, i pazienti affetti vengono curati dalla semplice attività ambulatoriale.

La malattia di Fedez

Abbiamo parlato dell’attacco Ipomaniacale, in quanto in questi ultimi giorni, queste due parole sono venute fuori parecchio tra televisione e riviste. Come mai chiederete voi? Perché questa è la patologia di cui ha sofferto Fedez:

“L’esame istologico ha rilevato che non ci sono più cellule cancerogene, ma ovviamente non esiste medicina sicura al cento per cento. Forse anche per questo ho avuto una depressione acuta, sfociata in attacco ipomaniacale…”, ha rivelato il cantante, dopo essere stato ricoverato per via di quell’emorragia interne per la rottura di due ulcere intestinali, venutesi a creare dopo l’intervento di asportazione del tumore al pancreas.

Da quello che possiamo leggere e secondo anche le indicazioni rilasciate sui social, Fedez ha ottime possibilità di guarire all’attacco Ipomaniacale, il quale sommatosi a tutto il periodo nero che sta vivendo, fa capire quando il cantante sia molto stressato ultimamente.