Matilda De Angelis, nuova tendenza che strega tutti: Il look che ti rende davvero perfetta | Segui i consigli

Il nuovo look di Matilda De Angelis è un’innovazione da seguire che diventerà in poco tempo un trend da imitare e seguire. Ecco che cosa ha scelto l’attrice come colore per l’autunno.

Matilda De Angelis, 28 anni da poco, ha raggiunto dei livelli di soddisfazione tali che molte sue colleghe con il doppio dei suoi anni non vedranno mai. È un’attrice di talento e grazie alle sue straordinarie interpretazioni in film e serie tv cult, ha vinto diversi premi prestigiosi, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Inoltre è stata bravissima anche durante la sua partecipazione a Sanremo accanto ad Amadeus, per non parlare della sua apparizione al video musicale dei Thegiornalisti, con il brano Felicità pu**ana.

Insomma ha tutte le carte in tavola per vivere ancora molte emozioni nel mondo lavorativo e non solo, in quanto la bella Matilda ha trovato nuovamente l’amore anche grazie al suo attuale compagno, Alessandro De Santis, con il quale non condivide soltanto la similitudine nel cognome ma anche per l’affinità. Proprio per questi traguardi raggiunti, Matilda ha deciso di festeggiare con un bel cambio del look. Ecco cosa ha scelto.

Il nuovo look di Matilda De Angelis

Nonostante il cambio di look, c’è una cosa che Matilda De Angelis non ha mai cambiato, cioè il suo sorriso, il quale rimane sempre il medesimo, a prescindere dalla tinta scelta. Dopo la fine della sua stria d’amore con Pietro Castellitto, la bella attrice ha trovato nuovamente l’equilibrio, grazie alla sua nuova fiamma, il frontman dei Santi Francesi, Alessandro De Santis. I due giovani, si stanno frequentando da 6 mesi circa e non si nascondono più, mostrandosi sui social sempre insieme e in teneri atteggiamenti.

Alla fine, che siano “angelis” o “santis”, i due stanno in paradiso attualmente e la loro storia d’amore va a gonfie vele. Infine Matilda ha definito la sua relazione con il compagno come un: “treno che ti investe a mille all’ora”.

La nuova moda dell’autunno-inverno?

Matilda De Angelis è talmente soddisfatta sia nel suo lavoro che in amore, che il cambio di look per lei non è un’esigenza per voltare pagina, bensì per festeggiare la ritrovata serenità. Con quel burnt orange, l’attrice ha sfoggiato una chioma rossa/aranciata che non la farà passare sicuramente inosservata. Quel colore è meraviglioso per lei, in quanto si adatta perfettamente ai colori tenui del suo incarnato.

Da quello che abbiamo potuto capire belle fanciulle…”red is back“! Non solo al De Angelis infatti si è mostrata con questo meraviglioso colore, ma anche Baby K, Dua Lipa, Emily Ratajkowski, Hailey Bieber, Megan Fox e così via. Anche se hanno scelto tonalità differenti di rosso, alla fine il sunto non cambia. Voi cosa ne pensate? Copierete uno dei loro look per questo inverno?