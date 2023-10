“Non abbiamo niente da dirci”: Alfonso Signorini, volano stracci tra due ex gieffini | Guai gravissimi

È il caos tra i due ex gieffini, Alfonso Signorini se li avesse ancora nella Casa, sicuramente si metterebbe le mani tra i…ehm in testa. Nessuno si sarebbe mai immaginato un epilogo del genere.

A prescindere da quale edizione sia migliore dell’altra o da quale ex gieffino sia più quotato degli altri, bene o male, i telespettatori si affezionano a tutti i personaggi, anche perché li seguono in diretta h24, tutti i giorni per mesi. È normale che si appassionano alla loro storia e alle loro vite.

Soprattutto se poi nascono storie d’amore tra i protagonisti, i follower li seguiranno assiduamente anche fuori. Ecco, con questa coppia di ex gieffini, veramente nessuno si sarebbe mai aspettato questo tragico finale, in quanto un po’ ci credevamo tutti quanti al loro amore. Ecco di chi stiamo parlando.

Guai gravissimi tra i due ex gieffini

I due ex gieffini in questione si sono innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello, una volta usciti, sono stati un po’ insieme, poi si sono lasciati, poi si sono ripresi, è arrivata la proposta di matrimonio sul red carpet, è arrivata una dolce bambina e adesso è arrivata la doccia gelata.

Nessuno si sarebbe mai aspettato una fine così tragica, i due si sono lasciati, pare ufficialmente questa volta, ma come si dice mai dire mai. Ormai è diventato un caso mediatico, in quanto lei ha rilasciato la sua verità, lui ha controbattuto, lei è tornata in diretta per concludere l’arringa. Cosa succederà da adesso in poi però è un mistero. Sicuramente dopo quelle parole forti dichiarate dall’influencer, il dj non ci fa per niente una bella figura. Ecco che cosa sta succedendo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

La replica a Verissimo

Come avrete potuto capire, i due ex gieffini in crisi totale, sono Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, i quali entrambi hanno dato la loro versione dei fatti a Silvia Toffanin ai microfoni di Verissimo, in merito alla loro separazione. La prima a parlare era stata l’influencer, la quale ha confermato il tradimento da parte lui e la conseguente chiusura della loro storia d’amore.

Così Basciano in seguito aveva smentito il tradimento, piangendo in diretta, dichiarando di non aver mai tradito la mamma di sua figlia, confidando a tal proposito che Sophie non gli faceva vedere la piccola Celine Blu.

Qualche giorno fa, la Codegoni è tornata da Silvia, per difendersi dalle accuse che le sono state rivolte. La donna ha confermato di avere le prove del tradimento di Basciano, inoltre ha svelato diversi retroscena, come la gelosia di lui e il fatto che le abbia alzato le mani in passato. Insomma la situazione tra di loro è molto delicata, anche se l’influencer è stata molto chiara nella sua decisione, come ha dichiarato lei stessa: “non abbiamo niente da dirci. Non sono io che ho deciso di non amarti, dopo due anni in cui la mia priorità eri tu, io non lo sono stata per te…”. Come andrà a finire, sarà solo il tempo a chiarirlo. Per ora nessuno può essere sicuro di niente, in quanto abbiamo semplicemente sentito le due versioni, ma quale sarà la verità?