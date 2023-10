Elisabetta Canalis, un addio struggente ha distrutto la showgirl: Buio totale dall’oggi al domani

Elisabetta Canalis, si parla di addio duro e amaro per lei. Lei che ora è distrutta. La disgrazia che è accaduta da un giorno all’altro.

Non sta indubbiamente vivendo un momento molto facile la divina Elisabetta Canalis. Difatti l’ex velina sarda sta soffrendo tantissimo. Il suo gran cuore è stato spezzato in milioni di pezzi e le lacrime scendono calde e assai copiose sul suo viso dai lineamenti perfetti. Gli occhi sono gonfi per il tanto pianto e poco luminoso.

Del resto quando l’anima soffre la loro luce fa davvero molto fatica a brillare anche per una dea come lei. Non ha voglia di parlare a lungo ma non vuole affatto dimenticare. I ricordi sono importanti, anzi, fondamentali per lei. Si sente comunque fortunata per aver vissuto una parte del suo cammino con lei.

Lei che ha conosciuto anche la sua unica figlia Skyler, frutto del suo amore con il chirurgo americano Brian Perri, il suo ormai ex marito. Il loro matrimonio è inaspettatamente finito lasciando letteralmente sconvolti i numerosi fan della showgirl. I due ex sono comunque rimasti in ottimi rapporti per il bene assoluto della creatura che hanno in comune e che deve venire prima di ogni cosa.

Elisabetta Canalis, l’addio è struggente

Lei tuttavia non è sola. Accanto a lei difatti c’è lo sportivo, nonché suo allenatore, Georgian Cipeanu con il quale non si nasconde più. Il primo a parlarci del loro amore, con tanto di foto rubate, è stato il settimanale Chi che, si sa, è sempre sul pezzo. La Canalis si è anche confermata per il secondo anno consecutivo campionessa di kickboxing, disciplina che tuttavia non pratica tantissimo tempo.

Inoltre è sempre super richiesta come modella e testimonial per svariati marchi e numerose realtà. Sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ci dona tanti consigli di bellezza ma ci mostra anche la sua vita quotidiana. E sempre qui ci ha svelato di un grande dolore che sta provando ora. Lei se ne è andata. L’addio è struggente.

Mia se ne è andata

Parliamo della dolcissima e bellissima Mia, la sua cagnolina, nonché il suo immenso amore di pelo. La creatura, dopo una brutta malattia, ha lasciato questo mondo, provocando infinita tristezza nel cuore della Canalis che ora la piange amaramente. Ha lei ha dedicato un album fotografico e una tenerissima dedica.

A starle accanto, oltre ai suoi estimatori, che sono decisamente molto ma molto numerosi, anche alcuni amici e colleghi. Fra di essi annoveriamo le splendide Antonella Clerici, Giorgia Palmas e Pamela Camassa che l’hanno confortata con tanto affetto. Non sono mancati poi tanti cuoricini rossi palpitanti non solo per Ely ma anche per la fantastica Mia che ora è un piccolo angelo.