Grande Fratello, la concorrente disperata: “…sono spaventata” | La tragedia in queste ore

Grande Fratello, un’inquilina non ne può davvero più. E’ disperata e spaventata a mille. La tragedia che si è imbattuta su di lei.

Dopo più di un mese dal suo fischio d’inizio il padre di tutti i reality si sta facendo sempre più avvincente. Ormai le simpatie, così come per par condicio le varie antipatie, si sono formate così come i gruppetti. I colpi di scena e le diatribe, in certi casi pure assai forte e pepate, sono all’ordine del giorno, nonché della notte.

Tanto più che ciò che accade avviene senza se e senza ma sotto l’occhio super vigile delle telecamere. E molte clip vengono pure prontamente condivise sui Social dove divengono virali e super commentate in un battito di ciglia. Ora le uscite si scena, sia tramite il classico televoto che per decisione personale di un concorrente, si fanno più fitte.

Di certo la decisione della bellissima Heidi Baci di uscire dalla Casa Più Spiata d’Italia dopo l’incontro avvenuto in loco con il padre ha lasciato il classico amaro in bocca non solo ai telespettatori ma soprattutto agli inquilini. Quello che è rimasto peggio di tutti è stato indubbiamente Massimiliano Varrese che è cotto di lei e che pensava che pure lei lo ricambiasse.

Grande Fratello, una concorrente spaventata a morte

A quanto pare lei non ne vuole più sapere di lui. Ergo l’attore e ballerino deve necessariamente mettersi il cuore in pace. Lui di recente si era riavvicinato a Beatrice Luzzi. Lei lo aveva anche consolato dopo l’uscita dal gioco di Heidi. Lui le aveva chiesto scusa per averla trattata male e i due si sono abbracciati.

Successivamente hanno litigato di nuovo. E ciò sta stancando molti fan del programma. Fatto sta che sono entrambi molto amati dal grande pubblico, così come lo è la splendida Grecia Colmenenares, vera regina della soap opera di stampo internazionale. E ora lei e la star di Vivere si sono sfogate a vicenda. Una di loro è terrorizzata. Spaventata a morte.

Parliamo della Luzzi. L’attrice è fortemente sconvolta dalla miopia di molti altri inquilini che, a detta sua, negherebbero l’evidenza. Secondo lei vorrebbero vedere solo quel che vogliono vedere e non si rendono conto di quel che fanno o dicono contro di lei o altre persone. Ciò la fa molto soffrire oltre al fatto che fanno quasi tutto alle sue spalle.

Tanto più che, come già giustamente detto, facendo parte di un reality dove le telecamere li riprendono di continuo, se qualcosa le sfugge poi è facile che in puntata Alfonso Signorini possa mostrarglielo. La Colmenares l’ha tranquillizzata sostenendo che da casa le persone vedono tutto e infatti poi la premiano.