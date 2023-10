Pierpaolo Spollon, addio al mondo della tv: Dopo anni spunta la confessione | …me ne vado”

Pierpaolo Spollon, l’attore sta per fare un bel ciao ciao con la manina al vasto mondo della Tv. Se ne va. La sua confessione.

Se parliamo di Pierpaolo Spollon ci stiamo di certo riferendo a un bravissimo attore che ci ha conquistato non solo grazie al suo innato talento ma anche alla sua irresistibile simpatia. Vero re della fiction italiana, per un certo periodo è stato onnipresente in TV. Lo abbiamo visto nella serie L’allieva per poi far capolino in Doc- nelle tue mani accanto a uno strepitoso Luca Argentero.

E poi rieccolo nella seconda e assai attesa seconda stagione di Blanca nel ruolo del cattivo che ha rapito la protagonista. E poi le carte in tavola saranno ancora una volta stravolte. Tra l’altro, come ha svelato lui stesso tempo fa, fu proprio a causa di questo personaggio che fu preso di mira dagli haters e da persone che erano arrivate a minacciarlo in maniera molto pesante.

Lo abbiamo anche ammirato nel ruolo dello psichiatra fuori dagli schemi Che Dio Ci Aiuti accanto alla mitica Francesca Chillemi nei panni di Azzurra Leonardi che ha poi preso i voti. Insomma, Pierpaolo non è di cero uno che ama starsene con le mani in mano. Tanto per Natale lo vedremo in Odio il Natale 2 accanto al Pilar Fogliati. E non dimentica nemmeno il Teatro che è un suo grandissimo amore.

Pierpaolo Spollon, a distanza di anni parla di abbandono della TV

Come lo è a onor del vero la sua famiglia. Lui è un uomo molto riservato e quando mesi fa ha rivelato di essere padre di due bambini le sue estimatrici sono rimaste a bocca aperta. Difatti quasi tutte credevano che fosse single. In ogni caso non pensavano che avesse dei figli. Lo ha rivelato a La Repubblica in una lunga intervista.

E ora, con il preciso scopo di trascorrere più tempo con loro e la sua compagna, che lui vuole proteggere dal chiacchiericcio, ha deciso a quanto pare di mollare leggermente la presa sul fronte lavorativo. E ora per lui si parla addirittura di abbandono della Televisione. Preparare i fazzoletti perché è tutto vero.

Pronto ad andarsene

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni Spollon ha dichiarato che non farà più parte dell’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti. ” Il mio personaggio ( di Emiliano, ndr) è ormai esaurito. Se mi chiederanno di fare un’apparizione è un conto. Ma non sarò tra i protagonisti“, ha svelato al riguardo l’attore. Tuttavia le cattive notizie non finiscono qui.

Difatti PierPaolo ha deciso che il prossimo anno, con molta probabilità, partirà per un viaggio della durata di un mese con i suoi figli. La sua meta? Gli piacerebbe molto Martinica ma non disdegna nemmeno il Guadalupa. Vuole far conoscere il mondo alle sue creature ma fino a dicembre non sarà libero con il lavoro. Allora finirà le riprese di Doc.