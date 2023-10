“Emerito idiota”: Gene Gnocchi, senza vergogna attaccato brutalmente da loro | Altro che amico

Gene Gnocchi, accusato pesantemente da loro: “Emerito idiota”. Le parole sono durissime: ecco tutti i dettagli

Eugenio Ghiozzi all’anagrafe, ma meglio conosciuto come Gene Gnocchi, è uno dei più celebri comici e cabarettisti del panorama nazionale. Nasce nel 1955 a Fidenza e dopo aver conseguito una laurea in Giurisprudenza, debutta nel piccolo schermo.

La prima trasmissione a cui prende parte è Zelig dove presenta il suo celebre monologo “Diventare torero“. In questa occasione raggiunge un successo clamoroso e partecipa a diverse puntate del “Maurizio Costanzo Show” in qualità di comico emergente.

Negli anni Novanta, Gene si dedica all’attività editoriale e pubblica il suo primo libro intitolato “Una lieve imprecisione” che riceve moltissimi apprezzamenti da parte dei lettori. Nel 1992 torna nel piccolo schermo e insieme a Teo Teocoli conduce “Scherzi a parte“.

La carriera artistica di Gene Gnocchi procede a gonfie vele e la sua ironia particolare, porta il cabarettista in tournee con lo spettacolo teatrale “Tutta questa struttura è suscettibile di modifica”. In questa esperienza, Gene porta in scena una nuova tipologia di comicità che prevede l’interazione con il pubblico.

Gene Gnocchi, la lite in diretta con due celebri colleghe

Gene Gnocchi è celebre per la sua ironia esilarante e ancora una volta è stato il protagonista di una vicenda che ha fatto molto discutere il grande pubblico. Ospite a “Citofonare Rai 2“, in diretta televisiva è scoppiata un’amara discussione tra il comico e le due conduttrici della trasmissione, Simona Ventura e Paola Perego. Nella puntata andata in onda il 22 ottobre, Gene interrompe le presentatrici ricordando loro di doversi esibire nel suo pezzo.

Paola Perego controbatte: “Gene, scusa, abbiamo fatto Ballando e i tempi si sono allungati”. A questo punto, il comico si arrabbia: “No, non sto scherzando perché prima c’era un altro sondaggio e non l’abbiamo fatto per dei motivi che io non so. Ogni volta si taglia qualcosa. A questo punto qua fatevela voi la trasmissione, fatevela voi”. Con grande stupore del pubblico, Gene si alza e abbandona lo studio.

Gene Gnocchi, attaccato pesantemente: “Emerito idiota”

La vicenda accaduta durante la diretta del programma televisivo “Citofonare Rai 2”, ha scosso tutti i presenti in studio e anche il pubblico da casa. Paola Perego ha provato a fermare Gene Gnocchi mentre abbandonava lo studio: «Possiamo parlarne con calma?». Ma il comico non ci sta: «Parlarne con calma un corno!».

A seguito di questa scena, Gene ha voluto chiarire la situazione. Con un video pubblicato sui social network ha confessato che si è trattato di una messa in scena organizzata con le due conduttrici. Spiega: «Grazie a Simona e Paola che sono state due attrici fantastiche, dovevo prendere un treno e per questo ho fatto quella scena». Per la seconda volta ha lasciato tutti senza parole, ma gli utenti lo hanno attaccato pesantemente: “Emerito idiota“, “Non ti crede nessuno”, “Che caduta di stile” e ancora “Datti una regolata, sarebbe ora”.