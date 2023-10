Scialpi, travolto da offese gravissime: Il suo prima e dopo impressiona il pubblico

Scialpi, il cantante letteralmente travolto da offese molto gravi e pungenti. Il prima e il dopo che lascia stupiti.

Un grandissimo artista di fama internazionale e con all’attivo tantissimi album e canzoni di successo. Italianissimo, visto che all’anagrafe è registrato come Giovanni Scialpi, con la sua voce calda e potente, ci ha fatto sia sognare sia scatenare in pista per tantissimo tempo. Vero re indiscusso degli Anni ’80, ha pure partecipato con successo all’unica edizione de La Notte Vola.

Fatto sta che ancora oggi molte sue canzoni degli anni passati sono tuttora ascoltatissime e scaricate dalla Rete. Lui è un mito e per questo in tanti, che sono cresciuti con la sua musica, soffrono nel vedere il suo cambiamento. Certo, il tempo passa per tuti, anche per le star, ma è il punto è che in tantissimi si lamentano di come lui risulti da tempo sostanzialmente stravolto.

Alcuni sostengono sui Social che lui sia diventato irriconoscibile. E non si parla del fatto che magari i capelli siano spesso più brizzolati o di qualche ruga che ha sempre il suo fascino, ma di ben altro. Il suo viso non è più riconoscibile e durante la sua ospita a Domenica In, dalla divina Mara Venier, lui non ha convinto i più.

Scialpi e la mancata esibizione

L’artista ora è nelle file dei concorrenti di Tale E Quale Show. Nella puntata del 20 ottobre però è stato protagonista di un fattaccio. In poche parole non si è potuto esibire. Avrebbe dovuto interpretare Nick Luciani dei Cugini di Campagna. Era pronto, vestito e truccato alla perfezione, ma alla fine niente di fatto.

Niente di grave, semplicemente era stato vittimo di un bruttissimo attacco di raucedine. Ed essendo senza voce, dovendo cantare in diretta, non ha potuto esibirsi. Lui era molto rammaricato di ciò e ha chiesto di poterla recuperare. Non potrà comunque sia farlo visto che a causa di una caduta si è dovuto ritirare dallo show. Fatto sta che ora, come poco fa accennato, è nel mirino per ben altro. Come è cambiato.

Il prima e il dopo di Giovanni Scialpi

Su Twitter, dopo la sua nominata ospitata al noto contenitore domenicale di Rai 1, gli utenti si sono scatenati. ” Ma la non professionalità del chirurgo?”, o ancora ” Ma che fatto Scialpi?”. E c’è chi ha pure dato del macellaio ha chi ha compiuto tutto ciò che secondo altri è da vedersi come un autentico scempio.

Ora il suo viso appare liftato, gli occhi sembrano quelli di un gatto e non c’è la parvenza di mezza ruga. Così è apparso l’artista che per tanto tempo è stato osannato, oltre che per il suo fulgido talento per la sua lampante bellezza, ma anche per la sua infinita dolcezza che ha messo in luce nella sua recente ospitata da Pierluigi Diaco da Bella Mà.