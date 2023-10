Striscia la notizia, chi sono le veline di questa edizione? Sono già molto famose | Ecco dove le abbiamo viste

Ecco chi sono le veline di Striscia la notizia di questa edizione, le due ragazze sono già molto famose e molto amate dal pubblico. In quanti di voi si ricordano dove le hanno già viste?

Striscia la notizia è il famoso Tg Satirico di Antonio Ricci che tanto viene seguito dai telespettatori. I servizi che vengono trasmessi sono molto amati dai fan, in quanto la verità esce fuori sempre a prescindere dall’argomento trattato. Per ogni edizione arrivano diversi conduttori, tutti rigorosamente a coppie.

Tra i tanti, i più amati (con tutto il rispetto verso gli altri), resteranno sempre e comunque i grandi, Ezio Greggio ed Enzio Iacchetti, i quali saranno sempre considerati, due dei pilastri del noto programma. Oltre ai conduttori, c’è un’altra figura che viene sempre seguita, cioè quella delle veline. Ecco chi sono le due nuove ragazze di quest’anno.

Le due veline di Striscia la notizia di quest’anno

Striscia la notizia da sempre tratta i più svariati argomenti di cronaca, cercando di portare la verità in molti fatti dimenticati e/o oscurati. Negli anni ci sono stati molti scandali che ha portato alla luce il noto Tg satirico, per non parlare delle aggressioni subite ai danni dei suoi collaboratori, le querele, le frecciate e così via. Eppure, nonostante siano passati decenni dalla messa in onda della prima puntata, l’audience e lo share non è mai diminuito.

Con i loro tapiri poi, hanno “omaggiato” tantissimi vipponi i quali molto “atapirati”, non sempre hanno accettato il dono portato dal buon Valerio Staffelli. Infine, ci sono molti personaggi che hanno rilasciato dichiarazioni molto interessanti, sfruttando i microfoni di Ricci. Che dire, speriamo che, nonostante gli ultimi scandali, Antonio e tutto il suo staff possa proseguire nella propria missione di libertà, senza censure o chiusure dello show improvviso.

Volti noti dello spettacolo

La nuova edizione di Striscia la notizia, è iniziata il 25 settembre, più carica che mai. Come al solito, i noti conduttori slitteranno di coppia in coppia nelle varie settimane. Per quanto riguarda le veline di questa edizione, come sempre abbiamo la ragazza mora e quella bionda, che sono rispettivamente Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Se vi sembra di averle già viste, ogni volta che le vedete danzare, tranquilli non siete impazziti.

La Fasanelli ha partecipato, in veste di ballerina, a programmi quali C’è posta per te, Tu si que vales, Battiti Live e inoltre ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Per quanto riguarda la Ronca invece, ha partecipato a Temptation Island nel 2021.