Ginevra Lamborghini prima e dopo: Ecco com’era prima di farsi conoscere al Gf | Non sembra neanche lei

Ecco com’era Ginevra Lamborghini, prima di farsi conoscere al Grande Fratello Vip. Nella foto del “prima”, farete fatica a riconoscerla., per molti fan, non sembrerebbe neanche lei.

Ginevra Lamborghini è la sorellina di Elettra, con la quale ha sempre avuto un rapporto altalenante, soprattutto dopo la sua “pessima” figura al Grande Fratello Vip dell’edizione passata. Sappiamo tutti il ruolo di Ginevra in quel caso, ne abbiamo parlato tanto che ora preferiamo voltare pagina.

Anche perché è quello che ha fatto la stessa showgirl, la quale sta cercando semplicemente di cancellare quella parente si vita. Dopo diversi screzi, Ginevra e Elettra hanno smesso di parlarsi e si sono allontanate per diverso tempo. Se in molti l’ereditiera se la ricordano solo da dopo il GF Vip, noi vogliamo mostrarvi com’era prima.

Il prima e dopo di Ginevra Lamborghini

In merito ai battibecchi tra Gineva Lamborghini e Elettra, le cose pare stiano andando molto meglio dell’epoca, come ha annunciato lei stessa: “Diciamo che è come se si fosse aperto uno spiraglio. Ovviamente sono piccoli passi, ma a me va bene e sono già contenta così. Abbiamo parlato ed è stata una piccola occasione per ritrovarsi…”. Se pensate che Elettra alla sorella non l’ha invitata neanche per il suo matrimonio con Afrojack, queste piccole chiacchierate tra donne, sono già un successo.

Ad ogni modo, Ginevra non sta cercando di guadagnare punti solo con sua sorella, ma sta cercando di ripulire anche la sua immagine pubblica, fortemente danneggiata dopo il GF Vip. Per questo il suo riscatto inizia proprio adesso, con lei che a Tale e quale show, cerca di farsi conoscere con le sue doti da cantante.

Ecco com’era Gin

Come dicevamo, Ginevra Lamborghini è la sorellina di Elettra Lamborghini, la famosa cantante e personaggio televisivo. Il suo nome, inevitabilmente viene associato al caso Bellavia, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ma se dopo quell’evento la ricordate tutti, in quanto sanno com’era prima?

In una passata intervista, aveva dichiarato di poter spendere poco al mese di quello che la famiglia le passa mensilmente, in quanto si mangerebbe quasi tutto di tasse. Ovviamente non ci ha creduto nessuno a questa sua dichiarazione, visto che dalle foto passate, gli abiti che indossava non erano sicuramente economici. Ad ogni modo, noi che vogliamo darle il beneficio del dubbio, non ci soffermeremo su questo aneddoto, ma sul suo look decisamente diverso.

Se oggi appare con i capelli scuri, lunghi e con dei vestiti molto più eleganti, in passato era bionda, capelli corti e abiti lussuosi ma decisamente molto casual. Dopo aver visto le due foto, in quale versione vi piace di più Ginevra Lamborghini? Prima o dopo il Grande Fratello Vip?