Paolo Bonolis, addio al noto conduttore: Dopo anni finalmente spunta il suo ‘erede’ | Lo conoscete tutti

Paolo Bonolis, come ha dichiarato lui precedentemente, potrebbe presto andare in pensione, ritirandosi dalle scene. Sarà lui il suo sostituto? È famosissimo e lo conoscete tutti.

I fan non sono ancora pronti a dire addio a Paolo Bonolis, eppure il noto conduttore lavora da quando è giovanissimo, quindi ci sta che voglia godersi la sua famiglia e i frutti del suo lavoro. Dopo quell’annuncio che quest’anno lavorativo potrebbe essere l’ultimo per lui, i telespettatori stanno cercando di far di tutto per convincerlo a ripensarci.

Se opterà per questa strada, il prossimo anno diremo addio a due grandi della televisione, Mara Venier dalla Rai e Paolo Bonolis da Mediaset. È superfluo dire che ok che “the show must go on”, ma senza di loro non sarà mai più la stessa cosa. Ad ogni modo, ecco chi avrebbe decretato come suo successore il noto conduttore.

Il sostituto di Paolo Bonolis

Prima di parlare di cosa potrebbe succedere dopo, parliamo del presente di Paolo Bonolis e di quello che sappiamo per certo, cioè che nel 2024, vedremo la prossima edizione di Avanti un altro, le cui registrazioni sono partite proprio in questi giorni. Con grande piacere dei follower, la “bonas” storica è tornata a casa, in quanto, Paola Caruso riprenderà il suo ruolo. Dopo di lei avevamo visto, Laura Cremaschi, Sara Croce e Sophie Codegoni.

A confermare la notizia, è la stessa Caruso, la quale con un post che la ritrae sul set scrive: “A volte nella vita si fanno giri immensi… per poi ritornare dove si ci sente a casa”. Questo pensiero di gratitudine fa capire indubbiamente l’amicizia che prova verso Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i quali senza ombra di dubbio avranno voluto aiutarla, in questo momento tanto difficile per la showgirl, visto quel terribile errore di malasanità che ha subito il figlio di Paola.

La scelta sarà ancora valida?

Viste le voci sempre più insistenti di un possibile abbandono delle scene da parte di Paolo Bonolis, è tornata a circolare una precedente intervista nella quale il conduttore aveva dichiarato: “Stefano De Martino è molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti. Il cambiamento è necessario per il futuro della televisione…”.

Dalle parole dette, pareva proprio che Bonolis nutrisse molta stima per l’ex marito di Belen Rodriguez. Chissà se negli anni la stima verso il conduttore è rimasta la medesima? Potrebbe essere Stefano De Martino il suo futuro erede che prenderà il suo posto nei suoi vari show? Ovviamente queste sono solo supposizioni, in attesa quindi di conferme dal diretto interessato, una parte di noi spera ancora che Paolo possa ripensarci e continuare a lavorare ancora per molti anni. Anche perché “Bonolis sta a Laurenti come il pane sta con la Nutella”. È una proporzione questa che perderebbe totalmente valore con un termine diverso.