Paolo Ciavarro, altro che Forum: Ora lo vedremo solo all’altare | Ha spiattellato tutto in diretta

Paolo Ciavarro, da Forum all’altare, il noto personaggio televisivo è al centro dell’attenzione per quella rivelazione che in molti stavano aspettando di sentire da molto tempo. Ecco che cos’è successo.

Figlio d’arte, Paolo Ciavarro ha lo spettacolo nel sangue, tra le telecamere si sente a casa, come si può vedere durante la sua esibizione a Forum. Non è per niente impacciato il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, in quanto sicuramente è stato sotto i riflettori fin da quando è nato, visto la fama dei suoi genitori.

Lontano dalla strada di Eleonora e Massimo, Paolo da molti anni è uno tra i volti chiave dei programmi condotti dalla Palombelli e lo fa egregiamente. Non è soddisfatto soltanto nel suo lavoro, in quanto grazie al Grande Fratello Vip, Ciavarro junior ha incontrato la sua anima gemella, l’ex gieffina, Clizia Incorvaia. I follower hanno seguito la loro storia fin dagli esordi, per questo sono rimasti elettrizzati da questa notizia.

Paolo Ciavarro, da Forum all’altare

Paolo Ciavarro, come dicevamo, è molto felice della sua famiglia, composta dalla sua dolce metà Clizia e dal loro piccolo Gabriele, già diventato la luce degli occhi di mamma e papà. Eppure, prima di lui, come ha dichiarato la stessa Incorvaia, la coppia ha dovuto fare i conti con un doloroso aborto, il quale gli aveva tolto la speranza di diventare genitori. Poi fortunatamente, il piccolino di casa è arrivato, il quale è tanto amato anche dalla sua sorellastra Nina Sarcina.

Con un post tra l’altro molto bello, Clizia ha voluto omaggiare il suo Paolo con parole molto toccanti: “Siamo andati contro tutto e tutti sopportando distanza, pregiudizi e tempo, affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto… ma non abbiamo mai perso la fede…”.

La notizia giunta in diretta

Paolo Ciavarro ha finalmente esaudito il desiderio di suoi follower, cioè quello di vedere varcare la navata insieme alla sua bella compagna, l’influencer, Clizia Incorvaia, conosciuta tra le mura del Grande Fratello. Durante una delle tante puntate di Forum, alla quale stava partecipando, ha confermato a Barbara Palombelli e a tutti i presenti che lui e Clizia, nel 2024 finalmente faranno il grande passo, cioè si sposeranno.

Al matrimonio ovviamente, il piccolo Gabriele sarà il paggetto dei suoi genitori, il quale gli porterà le fedi, inondando sicuramente di tanto amore il cuore degli invitati. Ad ogni modo, dopo la sua dichiarazione, la stessa Incorvaia ha voluto ricordare a Ciavarro: “Manca l’anello con la proposta”.