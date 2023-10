Gabriele Cirilli a ruota libera su un noto attore: Il retroscena è davvero orribile | Nessuno può crederci

Gabriele Cirilli, le accuse nei confronti del suo collega sono terribili. Parole durissime: ecco i dettagli della vicenda

Uno dei protagonisti indiscussi della comicità e del cabaret italiano è senza dubbio Gabriele Cirilli. Classe 1967, il comico ha alle spalle una lunga carriera fatta di successi, ma anche di tanti sacrifici che lo hanno portato a diventare un noto personaggio dello spettacolo.

Sin dall’adolescenza, Gabriele si mostra come un giovane simpaticone in grado di ironizzare su qualunque situazione. Una qualità personale che ben presto trasforma in una vera e propria professione. Il suo percorso di studi inizia presso il Laboratorio di esercitazioni sceniche diretto dal grande Gigi Proietti.

Da questo momento, la carriera del comico è già segnata e riscuote un clamoroso successo sia a teatro che in televisione. Gabriele intraprende un piccolo percorso da attore, ma ben presto cambia rotta e si dedica all’intrattenimento del grande pubblico.

Il suo debutto avviene a Zelig. Un’esperienza che gli ha dato tanto, compreso un successo travolgente. “La vita è cambiata immediatamente, ricordo il giorno dopo la prima puntata, al supermercato, la cassiera conosceva già il tormentone di Tatiana. Ricordo la prima mail ricevuta: “Ciao, sono Tatiana, li mortacci tua”, ha confessato il comico.

Gabriele Cirilli, il ricordo di Gigi Proietti: “Gli rubai l’applauso”

Gabriele Cirilli ha iniziato il suo percorso artistico frequentando il Laboratorio del grande Gigi Proietti. Gli studi di recitazione e gli insegnamenti del maestro della comicità italiana hanno condotto Gabriele alla popolarità. Il compianto Proietti è venuto a mancare nel 2020, lasciando un vuoto incolmabile nell’Italia intera.

Durante un’intervista, il comico di Zelig ha voluto ricordare il suo Maestro per cui nutre profonda stima e riconoscimento. Una volta avevamo una scena insieme e c’era un meccanismo strano che portava a un applauso per lui. Io invece quella sera, ispirato, di fatto gli rubai l’applauso. Primo tempo, viene l’amministratrice e dice che lui voleva parlarmi. Convinto volesse premiarmi vado in camerino e lui mi fatto un cazziatone enorme, urlando. Non lo avevo mai visto arrabbiato, ma ha anche fatto bene, per una questione di educazione e gerarchia che oggi non c’è più. Mi ha tolto tutto quello che avevo nello spettacolo, era incazzato nero”, ha raccontato Gabriele.

Gabriele Cirilli, parole durissime sul suo collega

Al laboratorio di esercitazione sceniche del grande Proietti, Gabriele Cirilli ha il piacere di incontrare altre due icone della televisione italiana: Flavio Insinna ed Enrico Brignano. I tre comici hanno formato una squadra incredibile e sono diventati molto amici anche nella vita quotidiana. Tuttavia, il legame con Enrico Brignano pare sia cambiato nel tempo.

Gabriele, durante il podcast Tintoria, ha espresso un parere abbastanza duro sul suo celebre collega ed amico: “Con Enrico c’era tanta, tanta amicizia. Poi il successo lo ha portato verso una strada di… (…). Mi sono spiegato”. E tra le risatine degli ascoltatori, il comico di Zelig prosegue: “Lo direi anche davanti a lui, gli voglio molto bene, siamo come fratelli… Ma tu lo chiami e ‘ciao, come stai’ e lui risponde ‘scusa, sto facendo un rogito’ Ciao”.