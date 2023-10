Silvia Toffanin, dopo anni fa una rivelazione agghiacciante: “…sono molto tesa” | Ecco cosa le è successo

Silvia Toffanin, finalmente confessa la verità sul suo stato d’animo: “…sono molto tesa”. Ecco i dettagli

Silvia Toffanin è una celebre conduttrice che da anni tiene compagnia a milioni di telespettatori. In molti la ricordano come la letterina di Passaparola, ma quello è stato solo l’inizio di una brillante carriera nel mondo dello spettacolo.

Dolce, sensibile e bellissima, Silvia ha saputo costruire delle basi solide dedicando anima e corpo al suo lavoro. Classe 1979, da adolescente partecipa al concorso di bellezza Miss Italia. La competizione le dona tanta notorietà, tanto da diventare la letterina di Gerry Scotti a soli 21 anni.

Dopo soli due anni, la Toffanin sostituisce la collega Michelle Hunziker alla conduzione di “Nonsolomoda“, imponendosi di diritto come volto del piccolo schermo. Allo stesso tempo, la presentatrice non abbandona l’istruzione che rappresenta un tema fondamentale per Silvia.

Consegue una laurea in Lingue e Letteratura straniera con una tesi sulle serie televisive americane per adolescenti. Dopo il percorso universitario, diventa una giornalista professionista. Nel 2006 approda a Verissimo, celebre programma di informazione, al fianco di Alfonso Signorini. Da allora non ha più abbandonato la trasmissione, diventando l’unica e sola conduttrice.

Silvia Toffanin, incidente imprevisto a Verissimo

Silvia Toffanin, da ben 17 anni, è il celebre volto di Verissimo, in onda su canale 5. Il 9 settembre 2023 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione del programma di informazione più amato dal pubblico italiano. Silvia ha più volte dimostrato l’amore profondo per il suo lavoro e per la trasmissione che conduce con grande passione.

Durante la prima puntata dell’edizione 2023, c’è stato un incidente imprevisto per Silvia Toffanin. Entra in studio la conduttrice ed immediatamente viene travolta dal calore del suo pubblico, ma come prima cosa, Silvia ci tiene a scusarsi con loro: “Bentrovati, ricomincia Verissimo. Vi chiedo scusa perché ho la voce un po’ bassa, ma spero che vada tutto bene e di riuscire a farmi sentire”. Tutto è andato per il meglio e la Toffanin è riuscita a portare a termine la puntata senza alcuna difficoltà.

Silvia Toffanin, finalmente lo rivela: “Sono molto tesa”

Silvia Toffanin è una delle poche conduttrici che sono state riconfermate nel loro ruolo a seguito della rivoluzione televisiva voluta dai vertici Mediaset. Nel salotto più seguito dagli italiani, Silvia ha dato voce a moltissimi ospiti che hanno potuto raccontare la propria storia o la propria verità ai microfoni di Verissimo.

La presentatrice, nel corso delle edizioni, ha dimostrato la grande empatia e sensibilità che la contraddistingue. Silvia Toffanin, dopo anni, ha confessato una grande verità sul lavoro che svolge da ormai 17 anni: “Alcune volte sento fortissima la tensione. Il rischio in certe situazioni delicate è quello di fare domande troppo ‘invadenti’. A volte è meglio tacere, anziché dire una parola di troppo”. E prosegue: “Quando una mamma ti racconta della perdita di un figlio o quando una donna ti racconta della sua malattia, per me è impossibile non farmi coinvolgere dalle emozioni“.