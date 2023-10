Melissa Satta affossata pesantemente in diretta: “Il nulla cosmico” | Attacco gravissimo

Melissa Satta colpita gravemente in diretta televisiva. La famosissima la mette in riga: “Il nulla cosmico”

Melissa Satta è una showgirl ed un personaggio televisivo che è rimasta impressa nella memoria del grande pubblico sin dal suo debutto nel piccolo schermo. Classe 1986, Melissa nasce a Boston e fin dalla tenera età, la sua bellezza non passa inosservata.

A soli 16 anni debutta nel mondo della moda e partecipa al concorso di bellezza Miss Muretto. Melissa non vince la competizione, ma si aggiudica la fascia di Miss Extrema e l’ingresso ufficiale nel mondo dello spettacolo. Diventa il volto di moltissime campagne pubblicitarie e allo stesso tempo appare come valletta in “Mio fratello è pakistano” condotto da Teo Mammucari.

Il 2005 rappresenta l’anno di svolta per la bellissima Melissa Satta. Diventa la velina mora del tg satirico Striscia la Notizia. Per ben 4 anni intrattiene il pubblico con stacchetti che catturano l’attenzione di milioni di telespettatori. La sua carriera televisiva prosegue alla co-conduzione di programmi come “Sky Calcio Club” e “Missione beauty”.

Ancora oggi, Melissa è conosciuta a livello internazionale. Il suo fascino mediterraneo non passa inosservato e lo dimostrano i 4,8 milioni di followers che la seguono sul suo profilo Instagram. La Satta, infatti, è diventata una vera e propria influencer che condivide momenti di vita quotidiana, ma mostra anche la sua passione per lo sport. In pochi sanno, infatti, che la showgirl ha giocato a calcio a livello agonistico ed è cintura marrone di karate.

La vita privata della velina mora

Così come la carriera professionale, anche la vita privata della bellissima velina mora è stata ricca di soddisfazioni, ma anche di colpi di scena. Molte sono state le relazioni intraprese da Melissa Satta tra cui quella con Daniele Interrante, ex tronista con cui condivide 3 anni d’amore, e quella con Bobo Vieri che inizia nel 2006 e termina nel 2011.

Nello stesso anno in cui giunge al capolinea la storia con il calciatore Bobo, Melissa si lega a Kevin Prince Boateng. Dopo tre anni di puro ed amore incondizionato, nasce il loro primo figlio Maddox Prince Boateng. La velina ed il calciatore celebrano il loro matrimonio nel 2016 e restano legati fino al 2020. Una separazione che per Melissa “è stato un duro colpo” e che l’ha segnata profondamente. Dopo tanta sofferenza, la showgirl ritrova l’amore al fianco di Matteo Berrettini, tennista italiano dieci anni più giovane della Satta.

Melissa Satta, botta e risposta in diretta televisiva

Melissa Satta attualmente è legata a Matteo Berettini, un tennista italiano di 28 anni molto apprezzato dal pubblico femminile. Sulla coppia moltissime sono state le critiche ed i pregiudizi. Infatti, Melissa è stata giudicata responsabile del peggioramento delle performance di Matteo. Della questione ne ha parlato durante l’intervista rilasciata ai microfoni di “Belve” condotto da Francesca Fagnani.

Ad un certo punto della trasmissione, c’è stato un botta e risposta tra Melissa Satta e l’intervistatrice. La Fagnani domanda se dal punto di vista sentimentale fosse un buon momento. Ma la velina mora risponde: “Non volevo dirlo però stiamo facendo gossip”. La conduttrice, ironicamente, invita l’ospite a parlare di politica, ma Melissa confessa che non è il suo punto forte. La replica della conduttrice è stata epica e rimette in riga la bella Melissa: «E allora parliamo di quello che la riguarda, è un ritratto personale, e nella sua vita personale entra anche l’amore». Il video dell’intervista è diventato virale e moltissimi sono stati i commenti contro la showgirl: “il nulla cosmico”, “un vuoto a perdere” è ancora “Asfaltata con classe”.