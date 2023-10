“Mi piace sul serio”: Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha finalmente svelato tutto | Altro che Garibaldi

“Mi piace sul serio”, Beatrice Luzzi confessa il suo vero interesse. No, non è cotta di Garibaldi.

Che doccia fredda, anzi proprio super gelata, per il bidello calabrese! Lui pensava che l’ex star di Vivere fosse pazza di lui e invece…E invece ancora una volta Beatrice lo ha colpito e affondato, proprio come si fa a battaglia navale. Lei ha vissuto intensamente il loro legame ma poi l’idillio si è rotto soprattutto a causa di alcuni atteggiamenti di Giuseppe.

Forse lui, a causa dell’immaturità, non si è reso conto, come molti sentenziano sui Social, di avere a che fare con una donna matura, nonché madre di due splendidi figli maschi, nonché una grande artista. E non l’ha mai nemmeno difesa quando gli altri, soprattutto alle spalle, parlavano male di lei o l’attaccavano senza ritegno.

E poi è giunto anche lui a dire frasi vergognose nei suoi confronti. Alla fine la Luzzi si è stancata di tutto ciò e, dopo un nuovo riavvicinamento, ha chiuso definitivamente la relazione, con la sua innata classe. E ora, inaspettatamente, ha rivelato per chi lei provi un reale e sincero interesse. I telespettatori sono senza parole.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha un nuovo amore, altro che Garibaldi

Bea, struccata e in tenuta casual, con un bel sorriso sulle labbra, stava parlando con l’inquilina Fiordaliso di ciò che era accaduto in puntata. E tra una confidenza e una chiacchiera ecco che è arrivata la pazzesca confessione che ha lasciato di stucco anche la divina Fiorda, che è da settimane è una grande esperta delle dinamiche della Casa.

Non per nulla sia lei che il simpaticissimo Ciro sono sovente chiamati nel Confessionale durante le varie dirette per chiedere loro di tutti i filarini e dei veri inciuci che nascono ogni giorno. Loro stanno ad ascoltare tutti e tutto e poi spifferano ogni cosa al sempre accorto Alfonso Signorini.

“Mi piace sul serio”, l’inquilina è pazza di lui

E ora la confessione, decisamente piccante e inaspettata, riguarda proprio lui! Difatti la Luzzi ha dichiarato riguardo al giornalista: “ Mi piace sul serio“. Dall’altro canto lei non ha mai nascosto la sua grande e profonda stima nei suoi confronti e lui le dona sempre tantissimo spazio, elogiandola a go go.

E lo fa non solo per la sua brillante carriera e per la grande artista quale è lei ma soprattutto per lei in quanto donna, puntualizzando soprattutto la sua eleganza e il suo fascino. Caratteristiche che tra l’altro le ha riconosciuto pure, durante l’ultimo incontro in studio, anche Massimiliano Varrese, suo grande rivale nella Casa Più Spiata d’Italia.