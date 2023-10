“Mi avete usato”: Panico a Uomini e Donne, un noto cavaliere accusa senza pietà la redazione | Come reagirà Maria?

Uomini e Donne, un cavaliere lancia forti accuse. ” Mi avete usato”, sono queste le sue parole. La reazione di Maria De Filippi.

Il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana, è ancora una volta un grandissimo successo. Non per nulla a livello di share batte sempre La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo. Il Trono Over tiene sempre banco e le vicissitudini tra dame e cavalieri sono sempre fonte di grandissimo interesse tra i tanti telespettatori.

Costoro poi adorano seguire i vari protagonisti sui Social dove sono molto attivi. Tra l’altro, a differenza di chi opera nel Trono Classico, chi fa parte di quello Over può muoversi più liberamente e anche usare la varie piattaforme. Ovviamente qui sia i vari post che le Stories sono molto visti/e e sovente solleticano, per così dire, l’appetito dei fan.

Sta di fatto che ora un cavaliere, per altro un uomo molto affascinante, si è molto arrabbiato e indignato. Diciamo pure che, a detta sua, si è sentito proprio usato. Siamo dunque innanzi a parole e dichiarazioni molto forti e che non possono passare inosservate. Ovviamente non avranno fatto piacere a Maria De Filippi, conduttrice e ideatrice del format.

“Mi avete usato”, cavaliere esplode a Uomini e Donne

Pure gli opinionisti, quali Tinì, Gianni Sperti e Tina Cipollari ci sono rimasti male anche perché sanno quanto lavoro, anche di redazione, c’è dietro, al programma. Fatto sta che l’uomo è stato punto nel suo orgoglio e vedere quel che ha visto lì in studio gli ha fatto davvero molto male.

Del resto quando ci sono “in ballo” i sentimenti è facile farsi prendere dall’impeto e pronunciare parole di fuoco che poi possono diventare come delle sorte di boomerang. Tanto più che così si è allontanato ancora di più dall’obiettivo. In ogni caso quando il cuore fa male talvolta ciò che si pronuncia è solo fonte di infinita delusione.

Marco furioso con la dama Claudia

A parlare è stato il cavaliere Marco che non ha affatto preso bene il bacio tra la dama Claudia e il bellissimo Alessio. Un’effusione durante un ballo in studio decisamente inaspettata e la cui clip relativa è diventata ben presto virale. In ogni caso ciò che avrebbe fatto irritare maggiormente Marco è che lei per il suo compleanno gli abbia donato dei fiori ed effettuato una videochiamata.

E ciò lo avrebbe fatto anche se era già forte il suo interesse per l’altro. In ogni caso a rivelare che lui si sarebbe sentito usato è stata la padrona di casa. Nel parlare con Claudia e Alessio ha infatti dichiarato: ” So che va tutto bene. In tutto questo, Marco ha protestato a posteriori con la redazione, spiegando che si è sentito usato”.