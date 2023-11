Eva Riccobono, avete visto suo marito? È molto più famoso di lei | Ecco di cosa si occupa

Ecco chi è il marito di Eva Riccobono, il quale è famoso anch’esso come la moglie. Sicuramente i due insieme, non passano inosservati. I fan li adorano, ecco chi è l’uomo in questione.

Eva Riccobono è una supermodella, nonché conduttrice e attrice televisiva di 40 anni, nata a Palermo nel 1983. Viene notata quasi subito per via della sua straordinaria bellezza, motivo per cui i grandi della moda, come Dolce & Gabbana, Armani, Valentino, Chanel e tutti i brand più famosi, la vollero in esclusiva durante le loro sfilate. Oltre ad essere prestigiosa sulle passerelle, si è fatto notare anche per la sua straordinaria capacità recitativa in televisione, al cinema e a teatro.

Nonostante la sua relazione precedente con una donna, la Riccobono ha dichiarato di essersi divertita molto in quel periodo ma che comunque le piacciono di più gli uomini, motivo per cui dal 2004 si è legata sentimentalmente, a quello che sarebbe diventato suo marito nel 2022, Matteo Ceccarini, dal quale ha avuto due figli. A proposito proprio del marito, ecco chi è e come mai è famosissimo anche lui.

Il marito di Eva Riccobono

Anche Eva Riccobono è stata una delle ultime ospiti da Francesca Fagnani nel suo programma Belve e diciamo che se molti vipponi hanno paura di essere intervistati dalla compagna di Mentana, per paura di quello che potrebbero rivelare, la supermodella ha parlato tutto il tempo. Eva ha rivelato molti aspetti della sua vita, senza preoccuparsi troppo delle conseguenze che potrebbero avere le sue parole.

Tra le tante cose che ha rivelato, dalle droghe alla festa trans, fino ad arrivare alla vendetta con l’amica di scuola e alla relazione con una donna, la Riccobono ha svelato il motivo per cui piano piano si è allontanata dalle passerelle di moda: “Non credo sarei durata quanto Bianca Balti e Maria Carla Boscono. Non ci credevo troppo, non avevo quell’ambizione. Volevo fare altro…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Riccobono (@evariccobono)

Ecco chi è Matteo Ceccarini

Matteo Ceccarini è il marito di Eva Riccobono, con la quale condivide il suo cuore dal 2004. I due, hanno deciso di convolare a nozze soltanto nel 2022, ma nel mentre sono diventati genitori di due figli. L’uomo, è una presenza molto importante del panorama della musica, in quanto è un produttore musicale, Dj e designer musicale; inoltre ha collaborato e lo fa tutt’ora con grandi nomi dello spettacolo.

Diciamo che i due vipponi si sono trovati, se dovessimo fare una classifica, non si sa chi è più famoso di chi in realtà. Quello che possiamo dirvi però che i due si amano e nonostante quella notevole differenza di età, Matteo ed Eva sono innamorati come il primo giorno. Ecco che cosa ha dichiarato Ceccarini sulla moglie: “Eva poi è colta, seria, responsabile, bellissima, ha grandi valori. Questo basta a spiegare i 15 anni insieme…”.