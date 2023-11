Anticipazione Blanca 2: Guai seri per Sebastiano | Quello che succederà sarà terribile

Le anticipazioni che abbiamo letto del nuovo episodio di Blanca 2, hanno lasciato i fan della serie senza parole. Ne vedremo delle belle, preparatevi a delle news molto interessanti.

Per chi non l’avesse vista, Blanca è una serie tv trasmessa su Rai 1, arrivata alla seconda stagione, grazie ai notevoli ascolti. La storia prende ispirazione dai romanzi scritti da Patrizia Rinaldi. La trama è incentrata su Blanca Ferrando, una donna cieca che lavora nella polizia come consulente specializzata in decodifica dei file audio a Genova.

Accompagnata dai suoi fedeli cani per ciechi e dalla sua migliore amica Stella, piano piano, la giovane Blanca riesce a conquistare la fiducia di tutto il dipartimento, i quali chiederanno il suo aiuto per risolvere i casi più difficili. Ovviamente la storia vedrà la giovane consulente non solo impegnata con le questioni di lavoro ma anche con quelle di cuore. Questo è più o meno un riassunto molto generico della storia, giusto per stuzzicare la vostra attenzione, qualora non aveste ancora iniziato a vederlo. Più avanti vi sveleremo dei dettagli interessanti sulla prossima puntata della seconda stagione di Blanca.

Dettagli inediti sulla prossima puntata di Blanca 2

Come vi abbiamo annunciato, Blanca è arrivata alla seconda stagione, anche questa sarà composta da 6 episodi, come successe con la prima. Le puntate saranno trasmesse su Rai 1, dal 5 ottobre al 9 novembre 2023 e da quello che abbiamo potuto capire da queste prime puntate, ne vedremo ancora delle belle. Nella seconda stagione, non vedremo soltanto i protagonisti di sempre, ma anche nuovi personaggi che renderanno la storia ancora più “succosa”.

Verranno svelati dei fatti importanti e possiamo dire che la vita di Blanca sarà ancora più complicata della prima stagione, con gelosie, amori che spingono per uscire, casi difficili, esplosioni e così via. Detto questo, siamo stati generici con i primi due paragrafi per permettervi di mettervi in pari con la serie. Nel prossimo paragrafo vi daremo interessanti anticipazioni riguardo la prossima puntata, quindi occhio, ALLARME SPOILER.

Nuove anticipazioni in vista

Le anticipazioni che stiamo per darvi riguardano la prossima puntata di Blanca 2, che sarà trasmessa su Rai 1 il 26 ottobre in prima visione tv. L’episodio dal titolo, Fumo negli occhi, vedremo il caso dell’attentatore di nuovo al centro delle scene, in quanto la squadra deciderà di riaprirlo. Sebastiano si metterà nei guai, mentre Liguori affronterà un problema personale molto delicato, il cui esito potrebbe farlo riavvicinare a Blanca.

Che dire, non vediamo l’ora di vedere l’episodio fra qualche giorno, in quanto l’ansia è sempre alle stelle con Blanca e la sua equipe. Ricordatevi che qualora perdeste l’episodio, potrete vedere la replica su RaiPlay.