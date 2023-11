Pamela Prati, dal successo all’orribile retroscena: “…non ho soldi” | La showgirl ha spiattellato tutto

Pamela Prati ha confessato tutto: “…non ho soldi”. Ecco il retroscena del suo successo, nessuno può crederci

Pamela Prati è una delle soubrette più celebri del panorama televisivo italiano. Eccentrica e con tanta autostima, debutta nel mondo dello spettacolo negli anni Ottanta, diventando una delle donne più desiderate ed apprezzate.

All’anagrafe è Paola Pireddu, ma è conosciuta da tutti come Pamela Prati. Nasce nel 1958 a Ozieri, in Sardegna, ma raggiunta la maggiore età decide di trasferirsi a Roma per cercare la sua fortuna. Da sempre nutre una profonda passione per il mondo dello spettacolo e guardando personaggi di spicco come Raffaella Carrà, sogna un futuro roseo.

Nella capitale inizia a svolgere umili lavori. Viene assunta come commessa in un negozio d’abbigliamento, ma la sua vita è destinata a cambiare in un instante. Grazie ad un fotografo che nota la sua straordinaria bellezza, Pamela debutta come fotomodella e nel 1980 posa per la copertina del disco di Adriano Celentano.

Il successo la travolge e diventa il nuovo volto della rivista “Playboy“. La modella viene notata da Pier Francesco Pingitore che le propone di partecipare allo show “Il bagaglino” donandole la notorietà di cui gode ancora oggi.

Pamela Prati, l’inizio del declino

Pamela Prati è un ex modella e showgirl che negli anni Novanta e Duemila ha raggiunto l’apice del successo. Acclamata e desiderata da milioni di persone, è stata una concorrente del Grande Fratello VIP nel 2016, ma viene squalificata per aver infranto il regolamento del reality. Dal 2018, però, qualcosa cambia nella carriera di Pamela Prati ed inizia ufficialmente il declino artistico.

La showgirl aveva perso l’attenzione del grande pubblico e decide di annunciare il fidanzamento con l’imprenditore Mark Caltagirone. La notorietà la investe ancora una volta e tutti i quotidiani parlano della sua storia d’amore. Ai più attenti questa favola non convince ed iniziano a sorgere i primi dubbi sull’effettiva esistenza di questo uomo. Tuttavia, a far emergere la verità è stata Eliana Michelazzo, manager e grande amica di Pamela, la quale confessa che tutta la storia di Mark Caltagirone è una bufala. La soubrette si difende dalla accuse dicendo di essere stata plagiata, ma da quel momento Pamela viene allontanata dalla sua famiglia, dagli amici e persino dalla televisione italiana, finendo nell’oblio più totale.

Pamela Prati, il drammatico retroscena: “..Non ho soldi”

Pamela Prati, dopo la vicenda di Mark Caltagirone, è quasi scomparsa dalle scene televisive. Tuttavia, alcuni hanno provato a comprenderla a causa del turbolento passato e dell’infanzia poco felice che ha vissuto la soubrette. In diverse interviste, Pamela ha parlato di “un’infanzia un pò rubata” che non le ha permesso di vivere in serenità.

Figlia di genitori assenti, Pamela racconta di aver vissuto parte della sua infanzia ed adolescenza in un collegio: “Ero un’adolescente ricca di sogni che voleva riscattarsi da questa vita che già da piccola era stata ingiusta [..] non ho potuto studiare per problemi economici perché eravamo tanti figli.”. Decide così di dare una svolta alla sua vita e si trasferisce nell’Eterna Roma. “Quando sono venuta a Roma facevo la commessa [..] Come in un film entrò Alberto Tarallo, che sarebbe diventato il mio agente, mi vide e mi disse: “Ma tu sei sprecata qui!”.