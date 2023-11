“Dosaggio omeopatico”: Francesca Fagnani, l’agghiacciante rivelazione in diretta TV | Preoccupazione tra i vertici Rai

La rivelazione rilasciata da Francesca Fagnani dal famoso personaggio pubblico ha lasciato tutti senza parole in quanto nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Sono quelle notizie “bomba” che sicuro alzano l’audience.

Francesca Fagnani è la nota conduttrice del programma della Rai, Belve, grazie al quale i suoi ospiti si raccontano nella maniera più sincera e personale possibile. Lei, la “belva” per eccellenza, sa sempre come far parlare i vipponi, con quelle domande dirette e pungenti che solo la compagna di Mentana sa porre.

Tra i suoi vari ospiti, Francesca ha intervistato un personaggio pubblico che con la sua rivelazione, ha lasciato tutti senza parole, in quanto ha parlato di quell’argomento con molta nonchalance. Ecco che cosa ha dichiarato.

La rivelazione da Francesca Fagnani

Francesca Fagnani non è solo una conduttrice, in quanto da Mara Venier a Domenica In, si è trasformata in ospite. Con Zia Mara ha parlato un po’ di tutto, arrivando anche al discorso relativo al suo compagno, Enrico Mentana, del quale ha dichiarato: “Avevamo degli amici in comune, l’ho conosciuto in montagna. Ci siamo innamorati come si innamorano tutti ma mi ha dovuto corteggiare molto a lungo…”.

Nonostante la loro crescente sintonia che li ha trovati giorno dopo giorno, i due attualmente sono molto uniti, ma di matrimonio ancora neanche l’ombra, da quello che abbiamo potuto capire dalla risposta rilasciata alla Venier.

Ecco chi l’ha detto

Tornando alla versione di Francesca Fagnani in versione di conduttrice, ha stupito molto il discorso rilasciato dalla sua ospite, la grande attrice, Isabella Ferrari. Durante la puntata di Belve, l’attrice ha dichiarato: “Le ho provate tutte in maniera omeopatica e mi sono sempre tolta… a parte che non ho mai provato le droghe pesanti…”. Con queste parole, molti utenti sono rimasti sbalorditi come hanno riferito sui social, in quanto non pensavano proprio che l’attrice avesse fatto questa esperienza.

Che dire, nella vita tutti possiamo sbagliare, l’importante è capire e migliorare le volte successive. Ad ogni modo, quando la Fagnani ha fatto notare alla Ferrari che alcune droghe fossero “un pò pesantucce”, l’attrice ha così terminato il discorso: “Sì, ma fermandomi sempre a un dosaggio veramente omeopatico. Non voglio perdere il controllo…”. Da come si può capire quindi, è riuscita a fermarsi in tempo, prima che la dipendenza prendesse in lei il sopravvento, per questo adesso è una persona nuova senza più problemi sotto questo aspetto. Voi cosa ne pensate? È motivato tutto lo scandalo che le sue parole hanno generato?