“Carne viva”: Emma Marrone, frecciatina velenosa che crea il panico | Notizia orribile

Emma Marrone, la cantante salentina lancia una velenosa frecciatina. La notizia è orribile. L’ha lanciata con il nuovo album.

Emma è finalmente tornata a farci sognare con la sua musica e un album nuovo di zecca, tanto agognato dai suoi fan che sono decisamente molto ma molto numerosi. Tantissimi possono pure definirsi quelli della prima ora, E stiamo dunque parlando di coloro che si appassionarono a lei e si innamorarono della sua voce calda, forte e graffiante ai tempi di Amici.

Lei trionfò all’interno del padre di tutti i talent e da allora non è più uscita dal vasto mondo della musica e dello spettacolo. Ha debuttato pure come conduttrice e come attrice. Tuttavia l’artista salentina è stata, soprattutto in passato, al centro di vere e proprie bufere mediatiche per via della sua vita privata che tale difficilmente riusciva a rimanere.

Proprio alla Corte della sua pigmaliona Maria De Filippi conobbe Stefano De Martino. Tuttavia la loro liason finì ben presto e lui la tradì praticamente in diretta a stretto giro con Belen Rodriguez che era stata chiamata appositamente per danzare con lui che svolgeva ormai il ruolo di ballerino professionista.

Emma Marrone con il suo Carne Viva lancia una velenosa frecciatina

Fatto sta che poi se con lui i rapporti sono stati parecchio tesi per tanto tempo in tempi più recenti è parso che le cose fossero cambiate. Non per nulla lei sui Social, dove è anche parecchio attiva, aveva mostrato tramite il caricamento di alcune Stories su Instagram ,di seguirlo in TV e di apprezzarlo molto come showman.

E nel corso dell’ultima puntata di stagione 2022-2023 de Le Iene si era fatta vedere in armonia con la showgirl argentina che allora conduceva ancora il programma. Fatto sta che ora Emma con il suo Carne Viva, questo è il titolo del nuovo album, ha voluto lanciare una nuova frecciatina. I fan hanno il cuore a pezzi per la sua dichiarazione.

“Mi sono così aperta con te…”, le sue dure parole

” Mi sono così aperta con te che ero carne viva“, sostiene la cantante. Indubbiamente sono parole molto forti e di grande effetto che non possono e non devono nemmeno passare inosservate. Secondo molti la stoccata, perché di questo si tratta, è riferita a quegli uomini che l’hanno ferita nel profondo come donna.

E il nome più noto è di certo Stefano che, dopo l’ennesimo addio alla moglie Belen, nonché madre del suo Santiago, ha smesso ben presto di stare da solo. Ora fa coppia fissa con la giovane Martina. I paparazzi lo hanno già immortalato diverse volte con lei. La Marrone invece è single e per ora sta bene così.