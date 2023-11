Bianca Guaccero, travolta da un terribile affronto: La conduttrice è rimasta di sasso | Gravissime conseguenze

Bianca Guaccero, la meravigliosa conduttrice, travolta da un affr0nto. Lei ci è rimasta di sasso.

Bella, bellissima, nonché dotata di una fisicità spettacolare e di una sensualità fuori dal comune. O ancora una grande artista e una showgirl completa visto che sa condurre, ballare e cantare. Inoltre è pure una valente attrice e per tantissimi anni è stata pure una delle regine indiscusse della Fiction Italiana.

Nel frattempo è pure riuscita a realizzarsi nel privato, diventando mamma di una splendida bambina che è la luce dei suoi occhi e la ragione della sua vita. Stiamo parlando di Bianca Guaccero che da tempo è lontana dalla conduzione. Dopo la chiusura di Detto Fatto, che precedentemente era stato portato al successo da Caterina Balivo, si attendevano per lei novità in tale direzione.

Ed eccole le news: un programma divertente e colorato in onda il lunedì sera su Rai 2 chiamato Liberi Tutti. Nella promo l’abbiamo vista in compagnia dei mitici Gemelli di Guidonia., vincitori di Tale e Quale Show 2021 che tuttavia sono anche stati richiamati successivamente come special guest anche a Tali e Quali.

Bianca Guaccero, un terribile affronto per lei

Presente anche Peppe Iodice. Si pensava inizialmente che l’idea dell’ Escape Room potesse funzionare anche televisivamente parlando visto che anche in Italia da tempo i locali che la propongono come divertimento vanno davvero forte e sono dunque super richiesti. Fatto sta che pare che ciò non sia stato ottimale per la Guaccero.

Secondo molti è stato proprio il pr0gramma in generale a non essere stato studiato bene nei minimi dettagli, risultando, dopo un buon inizio, fin troppo caotico. E così non è strato molto apprezzato. E per lei ciò è fonte di un terribile affronto. Sta di fatto che in quella serata Bianca con il suo nuovo show se l’è dovuta vedere niente di meno che con la nuova stagione dei Bastardi di Pizzofalcone su Rai Uno e di una nuova puntata del Grande Fratello in onda su Canale 5.

Un vero flop per Liberi Tutti

Dunque il fatto che non abbia superato il 3% di share, che è decisamente molto basso, è forse da attribuire alla messa in onda in contemporanea di una fiction indubbiamente molto attesa dagli italiani nonché di un reality, che seppur molto criticato, ha sempre il suo seguito, nonché il suo zoccolo duro di estimatori.

Tanto più che ora la questione del Caso Heidi e le diatribe tra la new entry nella Casa Più Spiata d’Italia Mirko con la sua tentatrice Greta stanno tenendo incollate parecchie persona allo schermo. Insomma, forse per Liberi Tutti non è stata scelta la serata migliore per la messa in onda. In ogni caso ora la Guaccero sarà di certo molto delusa e ora ci si chiede quali provvedimenti prederà in merito la Rai.