“Ho usato il Phonax”: Dramma Nunzia De Girolamo, quello che ha fatto è davvero assurdo | Altro che professionalità

“Ho usato il Phonax”, il super dramma della splendida Nunzia De Girolamo. I telespettatori sono senza parole.

La polemica in TV mai come in questo periodo, dopo tanti cambiamenti e in certi casi vere e proprie rivoluzioni, è bella attiva. Ormai i telespettatori, come si suol dire, ci hanno fatto il callo. In ogni caso non stiamo parlando di tutte quelle e di vario genere sia in diretta sia in differita pullano in tanti programmi, talk e salotti in primis.

Parliamo difatti di quelle che nascondo dopo la messa in onda, che non sono di certo minori a livello numerico e di intensità. Ora poi che da tempo il Web e in particolare i Social sono diventati sempre più una vera e propria cassa di risonanza per qualsiasi notizia, anche solo un pettegolezzo o un rumors inizia a espandersi a macchia d’olio, diventando virale.

E ora ciò è accaduto alla meravigliosa Nunzia De Girolamo che è tornata sul Piccolo Schermo, per l’immensa gioia dei suoi numerosi estimatori, in TV con un nuovo talk. Parliamo di Avanti Popolo, in onda su Rai 3. Nonostante sia alquanto fresco e ci abbia donato solo poche puntate è già sulla bocca di tutti per via di tante polemiche che lo hanno visto protagonista.

“Ho usato il phonax”, il dramma di Nunzia De Girolamo

Di certo non è passata affatto inosservata la presenza come ospite di Fabrizio Corona che ha parlato di calcio scommesse, rilasciando anche dichiarazioni molto pesanti. Soltanto poche settimane prima lo abbiamo visto in primis da Francesca Fagnani nel corso della prima e imperdibile puntata di stagione di Belve e poi a Domenica In, dalla divina Mara Venier.

Fatto sta che se alla Girolamo è stata lanciata l’accusa di fare uso del phonax, ovvero degli auricolari in cui l’autore o un redattore parla al conduttore, è per via in qualche maniera dell’ex re dei paparazzi. In che senso? Nel senso che al conduttrice è stata accusata di farne uso proprio nel corso dell‘intervista che ha realizzato con lui.

La forte indiscrezione che sa di polemica

“Se l’intervista a Fabrizio Corona nel suo Avanti Popolo vi è sembrata disastrosa, aggiungete un altro dettaglio: la conduttrice indossava il famoso phonak” si legge chiaramente su Dagospia. Tutto ciò si aggiunge al fatto che Nunzia è stata attaccata, e con lei gli autori del talk, da Corona stesso che ha parlato di censura.

Ed è per questo motivo che si è aggiudicata il tapiro d’oro da parte del mitico Valerio Staffelli. In ogni caso il suo programma non sta andando molto bene a livello di share, visto che Floris la batte alla grande, così come la Fagnani e la Gentili che da quest’anno è al timone de Le Iene.