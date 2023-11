Gianni Boncompagni, dopo anni spunta una rivelazione: “La voleva lasciare…” | La figlia spiattella tutto

Gianni Boncompagni, a distanza di svariati anni dalla sua morte, arriva la dichiarazione decisamente inaspettata. “La voleva lasciare”. L’adorata figlia dice tutto quanto.

Indubbiamente se parliamo di Gianni Boncompagni stiamo tirando in ballo di un grandissimo professionista, che ha cambiato il modo di fare e di concepire la TV. Grazie a Non è La Rai, unico nel suo genere, tant’è che nessuno è riuscito a riproporre, ha lanciato nel vasto mondo dello spettacolo tantissime giovani donne.

Il caso più eclatante, sotto gli occhi di tutti, è Ambra Angiolini. Lui intravide in lei, ancora giovanissima e minorenne, grandi capacità. Così la prese sotto la sua ala protettiva. Inizialmente le parlava tramite auricolare, ma poi capì che la ragazza avrebbe camminato con le sue gambe. Oggi non è solo una conduttrice, ma anche un’attrice di grande successo, sia per il Grande che Piccolo Schermo.

Ha pure debuttato come scrittrice, pubblicando il romanzo L’Infame, decisamente molto toccante. Ha poi compreso che non fosse la strada della musica quella da percorrere a spron battuto a livello professionale, se non come hobby. Lanciate da Non è La Rai, sono state anche altre artiste, come Sabrina Impacciatore, Antonella Elia, Antonella Mosetti, Alessia Merz, Laura Freddi, Miriana Trevisan, Cristina Quaranta e la divina Claudia Gerini.

La vita di Gianni fuori dalla TV

Per la verità questi sono solo alcuni nomi di quelle giovanissime che poi sono diventate autentiche stelle nel nostro Paese. Boncompagni è anche stato compagno storico di Raffaella Carrà e pure quando l’amore era bello che finito tra di loro, rimasero in ottimi rapporti e collaborarono ancora insieme.

Gianni ideò anche Macao, del quale era anche regista e voce del conduttore Mister P, dopo l’abbandono di Alba Parietti. Grazie a ciò scopri comici come Lucia Ocone, Biagio Izzo e Fabio Canino. La figlia Barbara, a distanza di sei anni dalla dipartita, da questo mondo dell’adorato papà, ha rilasciato una lunga intervista a cuore aperto al Corriere Della Sera. Ha aperto il rubinetto sulla vita privata del suo genitore rivelando un scoop su una sua fiamma.

“Lui la voleva lasciare”, le parole della figlia Barbara

Parlando delle sue celebri ex, quali Isabella Ferrari e Claudia Gerini, lei ha speso splendide parole. E nel parlare di Valentina, l’ultima sua compagna, ha svelato: “Non stavano più insieme, ma papà diceva: “Forse la lascio!” E io: Che ti lasci papà?.” Valentina tra l’altro gli è stata accanto fino all’ultimo, quando la sua vita è stata segnata dalla malattia.

Di quei momenti Barbara ha narrato, per strappare anche un sorriso ai lettori: “Gli abbiamo messo vicino infermiere giovani e carine. Abbiamo fatto proprio i casting. La volta che arrivò una sostituta anziana, con rosario in mani lui disse: State scherzando, vero? E giuro che dovemmo mandarla via“.