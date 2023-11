Alessia Marcuzzi, look da ribelle per la conduttrice | Una scelta di tendenza lontana dalla stagione

Alessia Marcuzzi, la conduttrice romane e il suo look da vera ribelle e contro tendenza per la stagione ora in corso.

Bella, bellissima e dotata di una fisicità a dir poco spettacolare. Solare, simpatica e con la battuta sempre pronta. O ancora una grandissima professionista e una donna dalle mille risorse. Così si potrebbe descrivere e pure a buona ragione la divina Alessia Marcuzzi. Dopo che in Mediaset non le affidavano la conduzione di un programma di un pezzo, ha fatto le valigie ed è approdata in Rai.

Qui dallo scorso anno conduce Boomerissima per il quale ha anche svolto la mansione di autrice. Lei è orgoglioso di questo suo nuovo show che tornerà in prime time su Rai 2 con la sua seconda e assai attesa stagione martedì 31 ottobre 2023. Lei non vede l’ora di farci divertire e i suoi fan, che sono decisamente molto numerosi, sono in trepida attesa.

Per tutta estate sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ci ha stregato con foto e video delle sue vacanze e dei suoi momenti di relax. Ultimamente ci ha fatto sognare ad occhi aperti con uno scatto realizzato sul lettone che è diventato in men che non si dica virale e super commentato.

Alessia Marcuzzi e il suo look da ribelle

Di recente è stata gradita ospite da Alessandro Cattelan dove ha concesso una lunga, profonda e nel contempo assai divertente intervista a cuore aperto. Per l’occasione la conduttrice e imprenditrice romana, nonché eccellente ìnfluencer, ha optato per un look elegante e raffinato che le stava un incanto anche perché lei è decisamente al top.

Fatto sta che per via soprattutto del colore prescelto che, come si suol dire, l’ha vestita da capo ai piedi, da molti è stato giudicato fuori stagione. Tanto più che la sua pelle è molto chiara e che le temperature si sono notevolmente abbassate. In ogni caso lei è da Oscar e la sua raffinatezza è da copiare magari per la prossima primavera. Per sentirci anche noi delle ribelli.

Divina in bianco da Cattelan

Difatti lei ha scelto di indossare un maglioncino oversize scollato a v con una gonna lunga a vita altissima dotata di uno spacco vertiginoso che ha messo ben in risalto le sue gambe magre, lunghe e affusolate. Per rendere la sua figura ancora più slanciata ha detto sì al tacco 12. Il tutto rigorosamente bianco. Make up leggerissimo con le sue labbra contornate da un tocco di rossetto rosso.

Niente accessori, capelli sciolti biondi, leggermente ondulati e sorriso luminoso. La sua simpatia ha fatto poi il resto. Insomma, ancora una volta Alessia ha conquistato tutti quanti, dal conduttore, al pubblico presente in studio, oltre che quello numeroso a casa. E i suoi fan? Come sempre estasiati innanzi a cotanto splendore.