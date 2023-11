Melissa Satta, dopo anni spunta fuori il vero segreto: La showgirl lancia una frecciatina velenosa | “…mi da fastidio”

Melissa Satta e quella rivelazione che ha lasciato tutti senza parole, anche perché le sue parole arrivano dopo tanti anni. Cerchiamo di capire esattamente che cosa ha detto la nota conduttrice.

Che non la conosciate è impossibile, ad ogni modo per chi non sapesse chi sia, Melissa Satta è la fortunata ex velina, che grazie a Striscia la notizia, ha raggiunto quella fama che tanto le è bastata per diventare il personaggio famoso di oggi. Non è solo una modella/influencer, ma è anche una conduttrice di programmi sportivi.

Se nel lavoro fa faville, nonostante le critiche subite, in amore ha passato alti e bassi. Sicuramente la storia più eclatante è stata quella con Kevin-Prince Boateng, con il quale ha avuto un figlio. Dopo alcuni flirt finiti male, ad oggi la bella Melissa è felice insieme al suo nuovo compagno, il tennista, Matteo Berrettini.

Ecco cosa dà fastidio a Melissa Satta

Nonostante questa apparente felicità ritrovata, c’è una cosa che proprio, Melissa Satta non riesce a mandare giù. Siete curiosi di sapere qual è? Ottimo, proseguite nella lettura e lo scoprirete. È iniziato tutto con la sua partecipazione al programma di Francesca Fagnani, Belve, nel quale si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Anche grazie alle domande pungenti della conduttrice, l’ex velina diciamo che ha rilasciato la sua verità in parecchie questioni.

Come per esempio ha dato della “rosicona” alla sua collega, Paola Ferrari, la quale in precedenza l’aveva attaccata, ricordandole che lei era una showgirl e non una giornalista, riportando poi alla luce l’episodio della giacca. Diciamo che il loro botta e risposta ha divertito i fan, i quali sono curiosi di sapere se Melissa e Paola prima o poi si affronteranno faccia a faccia in merito a questa diatriba.

Melissa è più giovane

Proseguendo quindi nell’intervista a Belve, di Francesca Fagnani, Melissa Satta ha finalmente rilasciato la sua verità su quella somiglianza e finta rivalità che all’inizio portava nei confronti di Elisabetta Canalis. Le due hanno più cose in comune di quello che pensano, infatti, hanno iniziato entrambe con Striscia la notizia, hanno uno stile simile e sono state fidanzate entrambe con Bobo Vieri.

Ad ogni modo, nonostante tutto, quando Francesca le ha chiesto se lei imitasse la Canalis, la Satta ha così risposto: “La Eli la adoro. Non siamo di generazioni diverse, ma siamo di anni distinti, quindi no…”. Inoltre ha dichiarato: “All’inizio, magari, quando avevo 18 anni mi dava fastidio e mi chiedevo il perché, ero piccolina…Alla fine ho capito che ci poteva stare, faceva anche comodo pubblicamente questa cosa. Una finta rivalità…”.