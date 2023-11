Alessandro Haber e il retroscena che ha dell’incredibile: “…ho perso la testa” | Dolore lacerante

Ecco che cos’è successo al grande attore Alessandro Haber che l’ha reso protagonista di questa storia. Purtroppo le cose non vanno sempre (anzi quasi mai) come vorremmo. I fan sono rimasti senza parole da questa rivelazione.

È un famoso attore, regista e cantante italiano, il noto Alessandro Haber, il quale grazie alla sua bravura ha vinto numerosi premi durante la sua carriera lavorativa. Alle sue spalle vanta un’esperienza veramente lunghissima, in quanto ha recitato al cinema, in televisione e a teatro, ha preso parte non solo a film ma anche a fiction, insomma una carriera veramente invidiabile la sua.

Eppure, se della sua vita lavorativa non può lamentarsi, purtroppo in quella privata qualche problemino l’ha avuto. Non solo sentimentale ma anche di salute, motivo per cui, oggi la sua vita è molto diversa dagli esordi. Ecco che cosa è successo a Alessandro.

Il retroscena di Alessandro Haber

Se nel prossimo paragrafo vi parleremo delle questioni di cuore che hanno segnato, forse per sempre, la vita del noto attore, Alessandro Haber, in questo vogliamo invece svelarvi il motivo per cui l’attore è stato per un periodo in sedia a rotelle e adesso con le stampelle.

In pratica, per un problema di salute, di cui Haber non ha voluto svelare il nome, l’attore ha subito un intervento andato male che dall’oggi al domani l’ha costretto per mesi sopra ad una sedia a rotelle. Dopo una lunga fisioterapia e come ha dichiarato lui stesso: “Mi sono fatto un c*lo così! Adesso sono riuscito con la volontà e la passione a rimettermi in gioco…”, oggi Alessandro si muove con una stampella e spera presto di poter tornare a camminare come un tempo. Non sappiamo cosa gli sia successo, ma ha passato momenti molto bui, superati non solo grazie alla sua grandissima forza d’animo, ma anche all’affetto della sua famiglia e al suo lavoro: “Il mio lavoro mi ha salvato, come ha sempre fatto d’altronde”.

Un colpo di fulmine

Alessandro Haber, ospite a La volta buona, ha rivelato non solo quei problemi di salute di cui vi abbiamo parlato pocanzi, ma anche di quel grande amore, finito poi in tragedia, degno di un’opera di Shakespear. L’attore ha rivelato di essersi innamorato immediatamente dell’altrettanto brava e famosa, Giuliana De Sio: “È stato un colpo di fulmine, ho perso la testa subito!”.

Il loro rapporto è andato bene per il primo anno, poi purtroppo qualcosa si è rotta tra i due: “lei poi mi confessò di avermi tradito, di aver dato un bacio ad un altro, cosa per me sacra. Da allora iniziai a vendicarmi facendo di tutto di più…”. Infine, quando entrambi furono sinceri: “mi chiese se l’avessi tradita e lì cacciai fuori tutto e finì definitivamente”. Nonostante le cose tra Haber e la De Sio andarono male, sicuramente in cuor loro, si ricorderanno sempre di quei momenti trascorsi in armonia.