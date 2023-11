Gianni Sperti, altro che innamorato: Il tradimento è stato tremendo | Imbarazzo in diretta tv

Gianni Sperti, tradimento in diretta televisiva: ma non era innamorato? La vicenda lascia tutti a bocca aperta

Gianni Sperti, classe 1973, lo scorso aprile ha compiuto 50 anni e si mostra ancora in ottima forma fisica. Uno dei volti più celebri della televisione italiana, da anni siede sulla poltrona del dating show Uomini e Donne in qualità di opinionista.

Originario di Manduria, in Puglia, Gianni fin dalla tenera età si appassiona alla danza grazie alla quale riesce ad essere se stesso ed esprimere le sue emozioni. Tuttavia, nel suo piccolo paesino natale è difficile realizzare il suo sogno di diventare un danzatore professionista e per tale ragione, si trasferisce a Roma ed inizia a partecipare a diversi provini.

Il suo debutto televisivo avviene nel 1995 quando entra a far parte del corpo di ballo del programma satirico “La sai l’ultima?“, ottenendo molta visibilità. Inizia collaborazioni con grandi personaggio della televisione e due anni dopo entra nel cast di “Buona Domenica“.

Nel 2000, però, la sua carriera cambia rotta. Diventa opinionista di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Ancora oggi, al fianco dell’eccentrica Tina Cipollari, commenta le vicende amorose di tronisti e corteggiatori.

La vita privata di Gianni Sperti: “Ufficialmente innamorato”

Gianni Sperti è diventato una colonna portante del dating show di Maria De Filippi e sarebbe impensabile un’edizione senza la sua presenza. Tuttavia, l’opinionista è celebre anche per la sua vita privata che è stata sempre oggetto di discussione. La storia d’amore più importante è stata quella con Paola Barale con cui convola a nozze nel 1998. Dopo tanti rumors e pettegolezzi, i coniugi si separano definitivamente nel 2002.

Dal momento della rottura, la vita sentimentale di Gianni è stata totalmente misteriosa. Non c’è stata più alcuna notizia su presunti flirt o relazioni fino a qualche settimana fa. Inaspettatamente, è stato Gianni in persona a condividere un post su Instagram e a confessare la verità: “Prima che leggiate sui vari blog e giornali online, preferisco anticiparvelo direttamente qui: sono ufficialmente innamorato”.

Gianni Sperti, tradimento in diretta televisiva

Gianni Sperti è l’opinionista di Uomini e Donne che da anni commenta le vicende d’amore insieme alla collega Tina Cipollari. Tra i due veterani della trasmissione, Gianni sembra quello più pacato, ma anche a lui capita di perdere le staffe “quando mi mentono”. Nelle ultime puntate, le dame del trono over si lamentano della poca intraprendenza del parter maschile.

Roberta Di Capua e Barbara De Santi hanno rivolto un appello ai “veri uomini” per presentarsi in trasmissione a corteggiarle. A questo punto, ci ha pensato Gianni a dare una bella dimostrazione agli uomini poco intraprendenti ed ha invitato la dama Roberta Di Capua al centro studio. Quello che doveva essere un innocuo ballo, si è trasformato in un vero e proprio teatrino. L’opinionista ha dato un bacio appassionato alla dama davanti a tutti, scatenando risatine del pubblico e l’invito della conduttrice Maria ad interrompere il bacio. Una provocazione per dimostrare come ci si comporta con una donna: servirà a sbloccare quegli uomini impauriti?