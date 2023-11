Tiziano Ferro, l’attacco brutale del cantante: “…siete dei vili” |Quello che è successo è gravissimo

Tiziano Ferro è deluso e arrabbiato e l’ha dimostrato apertamente in quella condivisione social che non lascia scampo all’immaginazione. Dopo il divorzio, adesso anche questa. Quanto dovrà ancora sopportare?

Chiamarlo cantante è riduttivo, poeta è la definizione più completa per descrivere l’animo di Tiziano Ferro, il quale non fa semplice musica ma genera capolavori. È iniziato tutto con quel ragazzo di Latina caruccio e un pò impacciato, il quale nel 2001 con il suo Xdono ha smosso totalmente il mondo musicale italiano (e non solo). In pochi avrebbero scommesso su di lui all’epoca, tranne una Mara Maionchi che è andata oltre al suo aspetto fisico e concentrandosi solo sulla sua voce e sul suo animo nobile, ha fatto sì che il cantante emergesse.

È dovuto cambiare Tiziano per essere accettato, questo è vero, ma da quel momento dal palco e dai nostri cuori non è andato più via. Sono passati decenni dalla sua prima apparizione, eppure continua a riempire stadi di fan che neanche durante la pandemia hanno venduto il suo biglietto. È cresciuto Ferro, la sua voce è cambiata, le sue canzoni sono maturate, ma lui rimane sempre il bravissimo cantante che fa emozionare i suoi fan. Eppure, in un momento della sua vita che si sarebbe potuto soltanto godere i frutti dei suoi sacrifici, tutto gli è crollato addosso.

L’attacco a Tiziano Ferro

Ogni fase della sua vita è scandagliata da un album musicale, non ci sono mai canzoni uguali nei suoi lavori, ma sono tutti frutto del raccoglimento di quel particolare periodo di quando li ha scritti. Non è solo un cantante, ma è anche uno scrittore il nostro Tiziano Ferro, il suo successo va di pari passo sia sul palco che nelle librerie. Eppure la sua vita prospera, gli ha portato anche momenti bui, come la paura di fare coming out, l’alcolismo e quell’insicurezza che ancora oggi gli genera qualche problemino.

Tutto sembrava precipitare, finché Ferro nel 2019 sposa Victor, con il quale ritrova il sorriso e la gioia di vivere, dopo arrivano due stupendi bambini, Andreas e Margherita e tutto sembrava filare liscio. Purtroppo però, come succede a molte coppie, anche loro si stanno separando, facendo precipitare il cantante nel dolore più assoluto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

L’attacco del cantante di Latina

Con un video social, Tiziano Ferro ha gettato tutta la sua frustrazione, verso quei giornali che non hanno minimamente rispettato il suo dolore ma che gli hanno rivolto soltanto degli insulti omofobi, ingiustificabili. Ecco che cosa ha dichiarato: “Pago la mia sincerità…Loro possono scrivere quegli articoli di m**** semplicemente perché io sono stato sincero, perché io avrei potuto mentire…è un gesto talmente vile e stupido, che a me viene da ridere…”.

Sui social ovviamente i suoi fedeli follower lo difendono a spada tratta, c’è chi conferma le parole di Ferro: “siete dei vili“, riprendendo le parole del cantante contro la stampa e altri: “Ci sono migliaia di persone che ti rispettano”, “Non li ascoltare mai”, “Sei un’anima speciale” e così via. Caro Tiziano ascolta Dante quando diceva: “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa”.