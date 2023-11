Eleonora Pedron, altro che televisione: Oggi costretta a campare così | Ecco come si è ridotta

Eleonora Pedron, ciao ciao TV! Oggi che cosa fa per campare.

Dopo la sua vittoria a Miss Italia è stata una delle regine indiscusse del piccolo schermo. Attrice, conduttrice e modella di successo, non ha però avuto una vita sempre facile. E lo diciamo facendo riferimento non solo alla fine della sua lunga relazione con Max Biaggi con il quale ha costruito una bellissima famiglia.

Certo, ciò le ha procurato moltissimo dolore anche per la notizia dell’addio è apparsa ovunque, invadendo sia la Carta Stampata che il Web. Lei pian piano si è rialzata ed è tornata più forte di prima. Da tempo ormai fa coppia fissa con l’attore Flavio Troiano. I due sono sempre più innamorati, complici e felici.

E ciò è chiaramente una vera coccola per l’anima per i suoi tanti estimatori che l’hanno vista tanto soffrire. Però nel suo passato, come poco fa accennato, c’è stato pure tantissimo dolore. Lei, mettendo sul piatto sia la sua grande sensibilità che ingente coraggio ci ha aperto il suo cuore nel libro autobiografico L’ho fatto per te.

Eleonora Pedron, altro che TV! Cosa fa oggi

In esso lei ci ha raccontato la dipartita precoce da questo mondo della sua amatissima sorella maggiore Nives alla quale era a dir poco legatissima. Aveva solo 15 anni, esattamente 6 anni più di lei. La ragazza perse la vita a causa di un incidente d’auto, Dieci anni dopo fu a causa dello stessa dinamica che il padre morì.

Chiaramente non è stato facile per lei parlarne e queste sue confidenze hanno spezzato i cuori in mille pezzi dei suoi tanti fan, compresi chiaramente quelli della prima ora. Quest’ultimi poi, a parte qualche apparizione nei salotti Tv volta a presentare soprattutto il suo libro, non l’hanno più vista un granché sul Piccolo Schermo. Come mai? Di che cosa si occupa ora?

Sta diventando Psicologa

Lo ha rivelato candidamente lei stessa durante una sua intervista da poco concessa al settimanale Oggi. ” A 40 anni ho messo tutto in pausa per studiare Psicologia“. Dunque lei si sarebbe allontanata dalla TV per occuparsi dei libri e maggiormente di se stessa. Non per nulla la sua tesi riguarderà proprio lei stessa.

E anche questa è di certo l’ennesima scelta assai coraggiosa che Eleonora ha preso nel corso della sua vita. Ovviamente l’avrà appoggiata in tale direzione anche il suo compagno oltre che gli amici più sinceri. Lei ne ha pochi, è molto selettiva e non le interessa avere la rubrica del cellulare piena se poi con questa persone non ha un vero rapporto.