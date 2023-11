Test personalità: Scegli la casa dei tuoi sogni e ti dirò cosa ti manca di più nella tua vita

Test della personalità, scegli la tua casa dei sogni e ti dirò che cosa manca esattamente nella tua vita.

La casa è il nostro nido. Difatti è dove torniamo dopo un’intensa giornata di lavoro e di studio. Ed è ove dovremmo sentirci al sicuro e protetti. Averne una nostra e che corrisponda perfettamente ai nostri gusti e alle nostre varie esigenze, che per la verità possono cambiare con il trascorrere del tempo, è il sogno di tutti quanti.

E siccome, come si suol dire, i sogni sono il sale della vita, se vogliamo sognare allora facciamolo in grande. E per mettere in atto questo delizioso test della personalità, dovrete proprio scegliere tra quelle tre proposte la casa per l’appunto che vi piace di più e che corrisponde ora come ora al vostro ideale.

Prendetevi dei momenti solo per voi. Rilassatevi, bevete piano un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente o un po’ di tè verde e lasciatevi guidare dal vostro istinto o dalla vostra mente o ancora dal vostro cuore. E poi date, senza remora o paura alcuna, la vostra risposta. Quale avete scelto fra la uno, la due e la tre?

Test della personalità, scegli una delle tre case

Ok, non è facilissimo sceglierla perché sono tutte molto stilizzate e potete notare solo l’esterno e non l’interno che ha indubbiamente la sua importanza. Inoltre non potete constatare la loro profondità come il fatto se hanno un giardino e dove sono ubicate. Del resto anche tutte queste informazioni hanno sempre il loro perché.

In ogni caso si tratta di un test e pertanto di un gioco. Mi raccomando: dovete vederlo così e in questa chiave. In ogni caso se volete che il responso corrisponda sempre più al Vero dovete essere del tutto sinceri quando farete la vostra scelta. In tale maniera saprete che cosa vi manca e come siete davvero. E ora andiamo con i responsi!

I responsi

Se avete optato per la uno significa che siete persone di pancia. Agite dando adito all’istinto e difficilmente ascoltate la vostra parte razionale. Non valutate mai i pro e i contro di una situazione e ciò può portarvi a vivere tante delusioni ma anche danni. Se invece avete scelto la seconda vuol dire che siete persone sia istintivi che razionali. Diciamo che dipende dalla giornata.

Siete molto imprevedibili in questo e ciò può anche mandare in tilt chi vi è accanto. Possedete un carattere complesso ma questo vostro modo di essere, di pensare e di agire vi è di gran aiuto. Infine, se avete scelto la terza vuol dire che siete razionali al massimo grado. E ciò vi induce talvolta a non godervi pienamente i sentimenti e i piccoli piaceri della vita. Il che è un autentico peccato.